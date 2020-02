La Roma, dopo l’impegno nella 24ª giornata del campionato di Serie A contro l’Atalanta a Bergamo, ospiterà il Gent nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League. I giallorossi scenderanno in campo giovedì 20 febbraio alle ore 21:00. La partita di scena allo Stadio Olimpico verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e non soltanto su Sky come la sfida dell’Inter contro il Ludogorets.

I ragazzi di Paulo Fonseca hanno superato la fase a gironi classificandosi al secondo posto nel proprio raggruppamento, al contrario di quanto era accaduto nelle altre due precedenti occasioni (2009/10 e 2016/17), quando avevano vinto il proprio raggruppamento prima di accedere alla fase ad eliminazione diretta della competizione europea.

Nel primo caso c’era stata poi l’eliminazione da parte del Panathinaikos, mentre nel secondo caso la Roma superò il turno a svantaggio del Villarreal. C’è anche un altro precedente ai sedicesimi di finale dell’Europa League per la Roma. Nella stagione 2014/15 superò l’ostacolo Feyenoord dopo essere retrocessa dalla Champions League. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà stavolta, occorre dare uno sguardo ai precedenti tra giallorossi e Gent nelle competizioni europee.

Roma imbattuta contro il Gent in gare ufficiali

La Roma ha affrontato due volte il Gent. Nella stagione 2009/10 ci fu il doppio confronto al 3° turno di qualificazione all’Europa League. Fu un successo ampio per i capitolini nel risultato complessivo. L’andata in casa finì 3-1. Gli ospiti passarono in vantaggio con Mbaye Leye nel primo tempo, dopodiché ci fu la rimonta dei giallorossi con doppietta di Francesco Totti e goal di Mirko Vučinić.

Il ritorno in trasferta vide la Roma imporsi 1-7. Ad aprire le marcature ci pensò Francesco Totti nel primo tempo, dopodiché ci furono altre due reti del capitano nella ripresa, oltre alla doppietta di Daniele De Rossi ed ai goal di Jérémy Ménez e Stefano Okaka. Inutile la rete di Tim Smolders per i padroni di casa.

Quel successo rimane la vittoria esterna più ampia per i giallorossi in campo europeo.

Il Gent, che non ha mai affrontato altri club italiani, subì la peggior sconfitta interna. La Roma, invece, ha avuto modo di sfidare altri club belgi nelle competizioni europee. Il bilancio è di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. I ragazzi di Jess Thorup, che soltanto in un’occasione hanno disputato i sedicesimi di finale dell’Europa League, vantano un bilancio positivo per quanto riguarda il passaggio del turno. Nella stagione 2016/17 riuscirono nell’impresa di eliminare il Tottenham, vincendo 1-0 in casa e pareggiando 2-2 in trasferta. La loro avventura si fermò poi agli ottavi di finale contro i connazionali del Genk.