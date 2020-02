Domenica 9 febbraio 2020 alle ore 15:00 ci sarà Genoa-Cagliari, match valido per il 23° turno di Serie A. Nella giornata precedente il Genoa ha ottenuto un punto fuori dalle mura amiche nell'incontro con l'Atalanta, terminato per 2-2 dove Criscito e Sanabria hanno risposto ai goal di Ilicic e Toloi. Il Cagliari, allo stesso modo, ha guadagnato un punto casalingo nella partita col Parma conclusasi anch'essa per 2-2 con reti di Joao Pedro, Simeone, Kucka e Cornelius sullo scadere. Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi cinque incontri in campionato sono in perfetto equilibrio con due vittorie per parte ed un pareggio.

Genoa, ancora out Lerager

Mister Nicola naviga in acque tutt'altro che tranquille dato il 18° posto del Grifone con 16 lunghezze a -3 dalla zona salvezza. Il tempo di verdetti definitivi è lontano, ma centrare una vittoria contro la compagine di Maran sarebbe ottimo per la classifica rossoblù. Per riuscirci l'Allenatore piemontese si affiderà presumibilmente al 3-5-2, con Perin tra i pali che avrà davanti il pacchetto arretrato composto da Masiello, Zapata e Biraschi. Pochi dubbi sembrano esserci in mezzo al campo dove Schone, Sturaro e Radovanovic agiranno al centro, mentre il capitano Criscito partirà probabilmente dalla fascia sinistra e Ghiglione su quella destra.

Tandem d'attacco formato da Sanabria e Pandev, con Favilli e Pinamonti pronti a subentrare a gara in corso. Una giornata di squalifica da scontare per Romero (somma di ammonizioni) e Behrami (espulso nel match contro l'Atalanta).

Cagliari, Nainggolan e Joao Pedro sulla trequarti

Rolando Maran sta guidando il suo Cagliari verso una stagione sfavillante, al momento in sesta posizione che significherebbe Europa League, e per non perdere terreno a favore di Parma e Milan si affiderà presumibilmente al 4-3-2-1.

In porta partirà Cragno che sarà schermato dal reparto difensivo formato probabilmente da Klavan e Pisacane al centro, con Pellegrini e Faragò che agiranno sulle fasce. Sulla mediana troveremo Nandez, Oliva e Ionita mentre a trequarti campo Nainggolan e Joao Pedro saranno i titolari. Probabile l'impiego di Simeone come unica punta. Ancora qualche giorno servirà a Ceppitelli per tornare ad allenarsi, mentre Ragatzu potrebbe rimettersi in tempo per essere tra i convocati.

Una giornata di squalifica per Cigarini.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin, Masiello, Zapata, Biraschi, Criscito, Schone, Sturaro, Radovanovic, Ghiglione, Sanabria, Pandev. All. Nicola.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno, Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini, Nandez, Oliva, Ionita, Joao Pedro, Nainggolan, Simeone. All. Maran.