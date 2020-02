La corsa salvezza del Genoa passa domenica dal match contro il Cagliari delle ore 15. I rossoblu genovesi sfidano i sardi per ritrovare quella vittoria che manca ormai da quattro turni, 2-1 al Sassuolo del 5 gennaio.

Davide Nicola non avrà a disposizione Romero e Behrami per squalifica e Lerager per infortunio ma potrà contare su tutti i suoi attaccanti. Il Grifone sembra in risalita, i due pareggi esterni con Fiorentina e Atalanta hanno ridato speranza ad una squadra che prima del mercato faceva tanta fatica a trovare anche solo un punto.

Ora però serve una vittoria per cercare di riavvicinare il Lecce e la Sampdoria, al momento fuori dalla zona retrocessione.

Di certo il Cagliari non è un avversario facile, gli uomini di Maran non vincono da circa due mesi ma sono comunque al sesto posto. Proprio come il Grifone, i sardi sono reduci da una striscia di pareggi, tre in questo caso, che hanno allontanato parzialmente la crisi che li aveva investiti tra dicembre e gennaio. Sarà una gara particolare per l’ex Simeone, sicuro titolare, mentre all’appello tra gli ospiti mancheranno Cigarini, squalificato, e gli infortunati Rog, Pavoletti e Ceppitelli.

Genoa: contro il Cagliari senza Romero e Behrami

Il giudice sportivo complica i piani del Genoa per la partita contro il Cagliari. Il centrale titolare della difesa a tre, Christian Romero, è stato squalificato per una gara e non potrà guidare il reparto. Le soluzioni a Nicola non mancano, al suo posto potrebbe giocare Soumaoro, neoacquisto in arrivo dalla Francia che farebbe il suo esordio in Serie A, oppure il recuperato Zapata.

La terza scelta sarebbe quella di spostare nei tre in difesa Criscito e piazzare sulla sinistra del centrocampo Barreca. Al momento il colombiano sembra il favorito per prendere il posto di Romero.

Questa scelta, come detto, andrà ad incidere anche sul centrocampo del Genoa. Se giocherà Zapata in difesa, Criscito presidierà la fascia sinistra mentre dall’altra parte sembra abbastanza sicuro del posto il giovane Ghiglione.

Nicola affronterà in settimana anche il tema legato alla squalifica di Valon Behrami, al suo posto Cassata ha staccato la concorrenza e dovrebbe tornare titolare. Il ruolo di regista sarà assegnato Schone, il suo fido scudiero a destra sarà ancora una volta Stefano Sturaro, tornato su buoni livelli dopo i tanti infortuni.

Due ballottaggi in attacchi nel Genoa anti Cagliari

Il vero rebus per il Genoa che affronta il Cagliari riguarda l’attacco. Il tecnico rossoblu avrà a disposizione tutti i giocatori offensivi di ruolo, e tutti per la prima volta in ottime condizioni fisiche. Fino a due settimane fa Nicola doveva fare i salti mortali per trovare un centravanti, visto che Favilli e Pinamonti erano alle prese con gli infortuni.

Contro i sardi potrebbe essere confermato Pinamonti, già titolare con l’Atalanta, ma l’idea di inserire Favilli non è così campata in aria. L’ex Juventus è stato fondamentale con la Fiorentina procurandosi il rigore poi sbagliato da Criscito, e quando è sceso in campo è sembrato più “ficcante” del ragazzo prodotto del settore giovanile dell’Inter.

Ancora da decidere anche la spalla del centravanti. Sanabria ha segnato con l’Atalanta domenica scorsa, Pandev è il trascinatore tecnico della squadra. Chi sceglierà Nicola? Probabile che il sudamericano riesca ancora una volta a vincere la concorrenza del macedone, che potrebbe essere utilizzato a gara in corso.

Pandev ha 36 anni e a volte per novanta minuti non riesce a tenere standard qualitativi elevati, ma entrando dalla panchina potrebbe essere fondamentale per cambiare la storia della gara. I colpi di certo non gli mancano e quindi il piano di Nicola potrebbe essere questo.

La vittoria è l’unica cosa che conta, domenica prossima il Genoa contro il Cagliari si gioca una fetta di salvezza e deve ritrovare il successo per non far scappare Lecce e Sampdoria.