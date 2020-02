La scorsa estate è stata caratterizzata dal tormentone relativo a Mauro Icardi. Il centravanti argentino solo l'ultimo giorno di mercato ha deciso di trasferirsi al Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Un futuro che, però, difficilmente sarà a Parigi, visti i malumori che si sono susseguiti nelle ultime settimane e che hanno portato ad uno scarso impiego dell'ex capitano dell'Inter, partito dalla panchina nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Pensare ad una permanenza a Milano sembra impossibile e per questo motivo anche tra qualche mese il tormentone potrebbe ripresentarsi, con la Juventus pronta a piombare su Maurito.

Il futuro di Icardi

Il futuro di Mauro Icardi sembrerebbe essere lontano dal Paris Saint Germain la prossima settimana. Il centravanti argentino non sta vivendo un buon momento di forma e la sua permanenza a Parigi è tutt'altro che scontata, nonostante quanto si fosse paventato inizialmente. Anzi, il riscatto si sarebbe complicato notevolmente, visti anche alcuni malumori all'interno dello spogliatoio, con Maurito relegato in panchina nelle ultime uscite, contro Borussia Dortmund in Champions League e contro il Bordeaux in Ligue 1.

Ad osservare la situazione in maniera interessata ci sarebbe la Juventus, la cui attenzione per Icardi non è più un segreto. Già la scorsa estate i bianconeri avevano pensato all'attaccante di Rosario per rinforzare il reparto avanzato. Si parlò anche di un summit del direttore sportivo, Fabio Paratici, a Ibiza con la moglie e agente del giocatore, Wanda Nara. Trattativa che, però, non è mai entrata nel vivo vista la volontà dell'Inter di cedere l'argentino all'estero.

Volontà che potrebbe anche cambiare il prossimo anno, ritenendo il classe 1993 ormai definitivamente fuori dal progetto.

La strategia della Juventus

Juventus che, dunque, è pronta a fiondarsi su Mauro Icardi per la prossima estate. I bianconeri cercano un numero nove importante, visto che Gonzalo Higuain potrebbe essere ceduto. Il mancato riscatto del Paris Saint Germain, però, costringerebbe la Juve a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è pronto a trattare anche con i rivali di sempre, ma per una cifra superiore rispetto a quella fissata per il riscatto del Psg. Il dirigente nerazzurro, infatti, valuta l'ex capitano tra i novanta e i cento milioni di euro. Occhio alla possibilità di un nuovo tormentone relativo allo scambio con Paulo Dybala. La Joya è un pallino di Marotta e uno scambio alla pari permetterebbe alle due società di realizzare una plusvalenza notevole, con l'Inter che si ritroverebbe anche il possibile sostituto di Lautaro Martinez, su cui c'è il forte interesse di Real Madrid e Barcellona.