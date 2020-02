La grande protagonista dell'ultima sessione di Calciomercato è stata sicuramente l'Inter. I nerazzurri hanno rinforzato notevolmente la rosa seguendo le indicazioni del tecnico Antonio Conte che aveva chiesto elementi di grande esperienza internazionale per alzare il tasso tecnico della squadra. Sugli esterni sono arrivati Ashley Young e Victor Moses ma il colpo da novanta è arrivato in mezzo al campo con l'ingaggio di Christian Eriksen. Prima di puntare sul danese, però, il club nerazzurro avrebbe fatto un tentativo anche per Luis Alberto, centrocampista della Lazio,

L'Inter ha pensato a Luis Alberto

Il colpo da novanta dell'ultima sessione di calciomercato è stato messo a segno dall'Inter che si è accaparrata le prestazioni di Christian Eriksen.

I nerazzurri hanno colto una vera e propria occasione di mercato visto che il centrocampista danese era in scadenza di contratto con il Tottenham. Proprio per questo motivo Marotta è riuscito a strapparlo agli Spurs per una cifra vicina ai venti milioni di euro.

Prima di puntare sull'ex giocatore dell'Ajax, però, il club meneghino aveva messo nel mirino un altro elemento per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Luis Alberto, fantasista spagnolo della Lazio, che sembra essere tornato sui livelli ammirati due anni fa dopo una stagione deludente.

In questo campionato, infatti, il centrocampista ha collezionato venti presenze con tre reti e ben undici assist all'attivo. Numeri importanti che avevano attirato l'attenzione di Conte e Marotta. Il classe 1992, infatti, già a Roma, agli ordini di Simone Inzaghi gioca come mezzala nel 3-5-2 e, dunque, non avrebbe avuto problemi a integrarsi negli schemi della squadra nerazzurra.

La risposta

Come riportato da Il Messaggero la Lazio è stata chiara nel momento in cui l'Inter avrebbe chiesto informazioni per Luis Alberto.

I biancocelesti, infatti, hanno fatto sapere alla società nerazzurra, che ha poi puntato su Christian Eriksen, di non essere disposta a trattare la cessione di uno dei suoi migliori elementi in rosa, soprattutto alla luce del fatto di essere in lotta per il titolo.

Ogni discorso, dunque, sarà rinviato alla prossima estate anche se, con l'arrivo di Eriksen e con Sensi in rosa, difficilmente l'Inter tornerà sullo spagnolo.

Più facile pensare che Marotta decida di fare un tentativo per Sergej Milinkovic-Savic (vista la possibile partenza di Vecino) che il dg ha già cercato la scorsa estate e suo pallino sin da quando era alla Juventus. Biancocelesti che, però, non accetteranno di trattare la cessione del centrocampista serbo per offerte inferiori agli ottanta-novanta milioni di euro.