Inter-Milan, in programma a San Siro domenica 9 febbraio alle 20:45, è indubbiamente la partita di cartello della 23ª giornata di Serie A. Sarà una gara molto importante soprattutto per la squadra di Antonio Conte, impegnata nell'inseguimento alla Juventus. Al momento sono tre i punti che separano i nerazzurri dai rivali bianconeri. Il Milan - che quest'anno sta vivendo una stagione ricca di alti e bassi - oltre a provare a dare un dispiacere sportivo ai "cugini" interisti, ha ancora l'obiettivo di agguantare un piazzamento utile per giocare in Europa nella prossima stagione.

Dal canto suo, la Juventus avrà un impegno da non sottovalutare, poiché è attesa sul campo di una delle rivelazioni di questo torneo, ossia l'Hellas Verona che è riuscito a bloccare sullo 0-0 anche la super-Lazio di questi tempi all'Olimpico. Il fischio d'inizio è atteso per sabato sera 8 febbraio alle 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona.

La Lazio di scena domenica alle 18 a Parma

La Lazio completerà il suo tour de force settimanale (vittoria 5-1 sulla Spal domenica scorsa, poi pareggio 0-0 contro il Verona mercoledì sera) andando a fare visita domenica alle 18 al Parma allo stadio Tardini.

Anche gli emiliani stanno disputando un ottimo campionato. Dunque, non sarà una sfida facile per la formazione di Simone Inzaghi che, tra le altre cose, sarà reduce da una serie di partite ravvicinate che potrebbero provocare un pizzico di stanchezza.

Il 23° turno di campionato si aprirà già domani, venerdì 7 febbraio, con l'anticipo in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico tra la Roma - che si deve rilanciare dopo lo stop contro il Sassuolo a Reggio Emilia - e il Bologna che naviga in acque tranquille.

Sabato 8 febbraio alle 15 sarà la volta di Fiorentina-Atalanta, altra sfida molto importante in chiave Champions League per la formazione di Gasperini. Alle 18, invece, sarà la volta di Torino-Sampdoria, incontro che bagnerà l'esordio sulla panchina granata di Moreno Longo, scelto dal presidente Urbano Cairo dopo l'interruzione del rapporto di lavoro con Walter Mazzarri. La Sampdoria dovrà necessariamente far punti perché non è ancora così lontana dalla zona retrocessione.

Una domenica calda sul fronte della salvezza

Domenica 9 febbraio si disputeranno alcune partite importanti per la lotta salvezza. Le ultime quattro della classe (Lecce, Genoa, Brescia e Spal) andranno a caccia di punti pesanti per sperare nella permanenza nel massimo campionato.

Aprirà le danze la Spal nell'anticipo delle 12:30 quando allo stadio Paolo Mazza di Ferrara arriverà il Sassuolo. Alle 15, al Rigamonti, il nuovo Brescia targato Lopez cercherà di rilanciarsi contro l'Udinese.

A Marassi, invece, si affronteranno Genoa e Cagliari, con i sardi che non stanno attraversando il momento migliore della loro stagione.

Il compito più difficile sulla carta lo avrà sicuramente il Lecce che andrà a giocare contro il Napoli di Rino Gattuso, in netta ripresa anche grazie alla recente affermazione al Ferraris contro la Sampdoria.