Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è quello di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è esploso definitivamente con la maglia dell'Inter in questa stagione, dopo che lo scorso anno si è ambientato giocando poco visto che davanti aveva uno come Mauro Icardi. Inevitabilmente si è scatenato l'interesse dei top club europei, soprattutto dopo le prestazioni offerte anche in Champions League. Sembra tramontata la pista che porta al Manchester City, vista l'esclusione dalla Champions per i prossimi due anni.

Il club che sembrerebbe essere in pole position in questo momento è il Barcellona.

Il Barcellona vuole Lautaro Martinez

Il club maggiormente interessato a Lautaro Martinez in vista della prossima estate è il Barcellona. I blaugrana avrebbero già pensato all'attaccante argentino la scorsa estate su indicazione di Leo Messi, che ci aveva giocato insieme con la Nazionale albiceleste in coppa America. Inter che, però, aveva dichiarato il giocatore incedibile sin da subito, su indicazione anche del proprio allenatore, Antonio Conte.

Interesse mai svanito e che, anzi, in questi mesi si sarebbe rafforzato ulteriormente. Il Toro, infatti, è esploso in questa stagione sia in Italia, dove ha realizzato dieci reti in campionato, sia in campo europeo dove, nonostante l'eliminazione in Champions League, ha messo a segno cinque reti in sei presenze. Complice anche il grave infortunio subito da Alexis Sanchez ad ottobre, Conte ha deciso di puntare fortemente su di lui e l'intesa con Romelu Lukaku ha trascinato l'Inter in testa alla classifica.

Nel contratto di Lautaro Martinez c'è una clausola rescissoria da centoundici milioni di euro ma, stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il Barça non avrebbe intenzione di pagare la clausola, bensì vorrebbe sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter.

La trattativa con l'Inter

Barcellona che, dunque, potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere dell'acquisto di Lautaro Martinez.

Blaugrana che sarebbero pronti anche a mettere sul piatto una cifra complessiva che sia superiore ai centoundici milioni di euro, ma con l'inserimento nell'affare di almeno una contropartita tecnica. Il giocatore che potrebbe entrare nella trattativa è Arturo Vidal, che piace sempre ad Antonio Conte e recentemente un ex centravanti dell'Inter, Ivan Zamorano, ha svelato come il prossimo anno il cileno dovrebbe essere a Milano. Barça che potrebbe anche pagare una cifra superiore alla clausola visto che questa, qualora fosse esercitata, dovrebbe essere pagata per intero subito. Trattando con i nerazzurri, invece, il pagamento potrebbe anche essere dilazionato in più esercizi.