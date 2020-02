Dopo una campagna trasferimenti invernale incentrata prettamente sulle cessioni, la Juventus potrebbe decidere di investire in maniera massiccia sul mercato in estate. Le partenze di Mandzukic ed Emre Can hanno permesso un risparmio sul monte ingaggi totale di almeno 11 milioni di euro, non contando che alla lunga porteranno nelle casse bianconere circa 35 milioni (30 Emre Can e 5 Mandzukic). Soldi utili da investire in un grande acquisto a centrocampo in estate, l'obiettivo principale, secondo Tuttosport, è il mediano francese del Manchester United Paul Pogba.

Come è noto quest'ultimo ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e, come ribadito di recente dal suo agente sportivo Mino Raiola, non sarebbe soddisfatto della sua esperienza al Manchester United e probabilmente anche la società inglese non lo è di lui (in tre anni in Inghilterra non ha inciso molto). L'arrivo del centrocampista portoghese Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona in gennaio potrebbe rappresentare il passo per la cessione in estate di Paul Pogba.

Juventus, Bruno Fernandes allo United potrebbe facilitare arrivo di Pogba

Come dicevamo, il Manchester United ha di recente ufficializzato l'acquisto dalla Sporting Lisbona del centrocampista Bruno Fernandes (conosciuto in Italia per aver giocato con Novara, Udinese e Sampdoria) per 80 milioni di euro.

Il giocatore ha già esordito in Premier League nel pareggio dello United contro il Wolverhampton. Secondo Tuttosport, l'investimento sul portoghese potrebbe significare la cessione di Paul Pogba in estate. Quest'ultimo, come è noto, è seguito da vicino dalla Juventus, che vuole rinforzare la mediana dopo che la scorsa stagione ha rafforzato settore avanzato (con Cristiano Ronaldo) e quest'anno la difesa (con Demiral e De Ligt).

Il francese, in scadenza di contratto a giugno 2021, potrebbe arrivare a Torino per una somma vicina ai 100 milioni di euro, molto di meno rispetto alla richieste dello scorso Calciomercato estivo del Manchester United (lo valutava circa 150 milioni di euro). Di certo bisogna considerare anche il costo dell'ingaggio del francese.

Juventus, Pogba potrebbe costare 250 milioni

L'arrivo del nazionale francese a Torino potrebbe essere facilitato dal Real Madrid, che per l'estate dovrebbe investire sul centrocampista olandese dell'Ajax Van de Beek.

Inoltre sarebbe proprio Pogba ad apprezzare il ritorno a Torino, dove ritroverebbe gli amici di vecchia data Cuadrado e Dybala. Di certo, l'investimento della Juventus su Paul Pogba sarà pesante: per Tuttosport i bianconeri dovranno pagare fra costo del cartellino ed ingaggio circa 250 milioni di euro. A facilitare la trattativa l'aumento di capitale da 300 milioni di euro già definito della società bianconera ma anche possibili nuove cessioni. A rischio la permanenza in estate di Bernardeschi, Ramsey e Rabiot, che garantirebbero cash e risparmio sul monte ingaggi.