Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della partita di sabato 22 febbraio contro la Spal. I bianconeri Sarri sono tornati al JTC dopo il giorno di riposo concesso ieri da Maurizio Sarri. L'allenatore, nel corso di questa settimana, dovrà decidere chi far giocare dal primo minuto a Ferrara visto che poi la prossima settimana non ci sarà il match di Champions League contro il Lione. Oggi, però, sono arrivate ottime notizie per il tecnico juventino visto che Federico Bernardeschi e Sami Khedira hanno ripreso ad allenarsi con i compagni.

Mentre Miralem Pjanic, come stabilito da programma, ha svolto una seduta di fisioterapia.

La Juventus ritrova Bernardeschi

A partire da sabato 22 febbraio, per la Juventus inizierà un periodo ricco di impegni tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Infatti, dopo la gara contro la Spal, i bianconeri giocheranno contro il Lione e per questo motivo Maurizio Sarri dovrà necessariamente fare delle rotazioni, perciò per lui sarà importante avere a disposizione tutta la sua rosa. Le buone notizie per l'allenatore della Juventus arrivano dall'infermeria che si sta svuotando.

Infatti, Federico Bernardeschi ha ripreso a lavorare con i compagni e ha così smaltito il problema al polpaccio che lo ha colpito qualche settimana fa. Perciò per Maurizo Sarri è importante poter contare nuovamente sul suo numero 33 perché potrà schierarlo sia come mezzala che in attacco in un possibile 4-3-3. Infatti, nelle ultime due uscite, il tecnico ha spostato Juan Cuadrado nel tridente offensivo e dunque per dargli un po' di riposo potrebbe schierare proprio Federico Bernardeschi.

Perciò la duttilità del numero 33 juventino potrebbe essere molto utile alla Juventus in questo periodo intenso di partite. Oltre, a Federico Bernardeschi, l’allenatore bianconero ha ritrovato anche Sami Khedira che però dovrebbe tornare nell’elenco dei convocati per la gara di Champions League contro il Lione.

Chiellini potrebbe giocare con l'Under 23

Nella sfida tra la Juventus e il Brescia, Maurizio Sarri ha fatto disputare uno spezzone di gara a Giorgio Chiellini.

Il numero 3 juventino è tornato in campo dopo cinque mesi e mezzo e adesso spera di poter giocare presto un match fin dal primo minuto. Chiellini, però, deve ritrovare il ritmo partita, per questo motivo la Juventus sta pensando di far disputare una partita al suo capitano con l'Under 23 o con l'Under 19. Non è nemmeno da escludere che il numero 3 juventino possa giocare la semifinale di ritorno della Coppa Italia Primavera che i bianconeri giocheranno contro la Fiorentina. Al momento però non ci sono certezze e si aspetta di capire se Giorgio Chiellini scenderà in campo con l'Under 23 o con l'Under 19.

Mercoledì la Juventus si allenerà al mattino

La Juventus, oggi, ha iniziato la sua marcia di avvicinamento alla gara contro la Spal. La preparazione dei bianconeri continuerà anche nella giornata di mercoledì 19 febbraio e i giocatori si presenteranno alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino che comincerà alle ore 11:30. La seduta di martedì sarà speciale visto che sarà aperta ai tifosi. Al JTC, ad assistere all’allenamento della Juventus ci sarà un gruppo di sostenitori che sono stati scelti tra gli official fan club e i Member. Nelle prossime sedute Maurizio Sarri continuerà ad entrare nei dettagli tattici e capirà chi ha bisogno di riposare e chi no visto che poi mercoledì 26 febbraio ci sarà la sfida di andata degli ottavi di finale Champions League contro il Lione.

Dunque, questa settimana, sarà fondamentale per la Juventus per arrivare al meglio a questi impegni.