Prosegue senza soste la preparazione della Juventus in vista della gara contro il Verona. Infatti, questa mattina, i bianconeri si sono allenati in vista della gara di sabato sera. Maurizio Sarri per questa partita ha alcuni dubbi di formazione, in particolare, in attacco dove ci sono quattro giocatori che si contendono due posti. Infatti, l'unica certezza in avanti è Cristiano Ronaldo, mentre Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Aaron Ramsey sono in ballottaggio per le restanti maglie da titolari. In vista della gara contro il Verona resta anche da capire se Maurizio Sarri recupererà Federico Bernardeschi.

Infatti, il numero 33 juventino è in dubbio per la partita di sabato poiché ha rimediato un affaticamento muscolare al soleo. Inoltre, dalla seduta di stamani, è arrivata una buona notizia: Paulo Dybala ha svolto l’intera seduta di lavoro insieme ai compagni. Mentre Leonardo Bonucci ha effettuato, come da programma, una sessione personalizzata. Dunque, la presenza del numero 19 juventino per la gara di sabato non dovrebbe essere in dubbio.

Per la Juventus si avvicina la gara contro il Verona

Per la Juventus, oggi, è già giorno di antivigilia della gara contro il Verona e la squadra ha svolto una seduta tattica per arrivare al meglio a questo appuntamento.

Maurizio Sarri, in questi giorni, sta provando diverse soluzioni per il match di sabato sera. I dubbi più grandi per la Juventus sono in attacco, mentre in difesa e a centrocampo le scelte sembrano pressoché fatte. Infatti, la retroguardia juventina sarà formata da Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Alex Sandro. Dunque, in difesa non dovrebbero esserci particolari novità, visto che sulle fasce le alternative sono poche con il solo Mattia De Sciglio.

Anche a centrocampo non dovrebbero esserci dei cambi e il tecnico della Juventus dovrebbe riproporre Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot. È possibile che in mediana e in difesa ci siano maggiori novità in Coppa Italia contro il Milan. Qualora per la partita contro il Verona dovesse mancare anche Federico Bernardeschi, Maurizio Sarri avrebbe un po' di emergenza pure in mezzo al campo visto che come alternativa avrebbe il solo Blaise Matuidi.

La Juventus attende il rientro di Chiellini

Nella giornata di martedì, la Juventus ha ritrovato in parte Giorgio Chiellini. Infatti, il numero 3 juventino ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e il suo rientro si sta avvicinando. La volontà di Giorgio Chiellini sarebbe quella di tornare per la sfida di Champions League contro il Lione. La sensazione, però, è che non verranno corsi dei rischi e il Capitano della Juventus più probabilmente dovrebbe tornare per il match contro l'Inter. In ogni caso Giorgio Chiellini sta vedendo la fine del tunnel e il suo rientro sembra essere sempre più imminente.

Venerdì la Juventus partirà per Verona

La giornata di venerdì 7 febbraio sarà piuttosto intensa per la Juventus. Infatti, domani, la squadra si allenerà nel pomeriggio alla Continassa e poi partirà in aereo alla volta di Verona. Inoltre, venerdì alle ore 13:15 ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Con ogni probabilità il tecnico toscano non darà indicazioni di formazione, ma magari darà qualche aggiornamento sulle condizioni degli infortunati. Anche perché da sabato per la Juventus scatterà un periodo molto intenso di partire fra Campionato, Coppa Italia e Champions League. I bianconeri giocheranno ogni tre giorni e perciò per il tecnico toscano sarà fondamentale avere tutta la rosa a disposizione per poter fare alcune rotazioni e per permettere ai giocatori di rifiatare.