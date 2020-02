Una delle cessioni più discusse dello scorso Calciomercato estivo resta quella di Joao Cancelo, passato dalla Juventus al Manchester City. Nella trattativa venne inserito anche il terzino destro Danilo, con un incasso ulteriore per la Juventus di 30 milioni di euro. Il terzino portoghese in Premier League sta deludendo le aspettative e spesso il tecnico Guardiola gli preferisce sulla fascia il nazionale inglese Walker.

Ci sarebbe un clamoroso retroscena di mercato riguardante proprio il nazionale portoghese: a lanciare l'indiscrezione è stato il noto sito sportivo calciomercato.com.

Secondo quest'ultimo infatti il Bayern Monaco, alla ricerca di un terzino destro, avrebbe chiesto informazioni alla Juventus in merito proprio al suo ex giocatore Joao Cancelo. Quest'ultimo quindi è stato vicinissimo al passaggio in Bundesliga ma la trattativa poi si è arenata in quanto la società bavarese ha deciso di investire sul terzino destro del Real Madrid Odriozola.

Bayern Monaco avrebbe chiesto informazioni alla Juventus su Joao Cancelo

I rapporti fra Bayern Monaco e Juventus sono da sempre ottimi, consolidati anche da alcune trattative di mercato come ad esempio il passaggio (oramai di alcune stagioni fa) di Coman e di Vidal dalla Juventus alla società bavarese.

Proprio a gennaio quest'ultimo avrebbe chiesto informazioni ai bianconeri su Joao Cancelo, che ovviamente la Juventus conosce bene dopo averlo avuto in squadra e successivamente ceduto la scorsa estate al Manchester City. Il fatto che poi il Bayern Monaco abbia ripiegato su Odriozola del Real Madrid lascia pensare che probabilmente la Juventus non abbia consigliato il suo acquisto. Resta il fatto che la prima parte della stagione del nazionale portoghese in Premier League è stata sicuramente deludente.

La stagione di Joao Cancelo al Manchester City

Una stagione non di certo ideale quella di Joao Cancelo al Manchester City. Appena 10 presenze in Premier League, 6 partite disputate in Champions League, 4 partite ed 1 gol in Coppa di Lega e 2 (ed 1 assist) in EFL Cup. Il giocatore sembra non essersi ambientato totalmente nel calcio inglese, caratterizzato da molta fisicità e velocità. Nella trattativa che ha portato il portoghese al Manchester City e Danilo alla Juventus, a guadagnarci probabilmente sono stati i bianconeri, soprattutto dal punto di vista economico.

La Juventus infatti ha incassato circa 30 milioni di euro, garantendosi una plusvalenza rispetto all'investimento fatto l'anno precedente per acquistare Joao Cancelo dal Valencia. Di certo stanno deludendo anche le prestazioni di Danilo alla Juventus condizionato evidentemente da numerosi infortuni muscolari che lo hanno riguardato nella prima parte della stagione.