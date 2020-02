La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato estivo. Le ultime indiscrezioni lanciate da gran parte dei media sportivi europei parlano di una volontà da parte dei bianconeri di rinforzare soprattutto il centrocampo. In questa stagione infatti non sta dimostrando di essere al livello degli altri settori (difensivo ed avanzato). Paul Pogba è uno dei nomi accostati alla Juventus mentre avanza anche la possibilità di vedere il mediano Sandro Tonali a Torino.

Oltre a questi nomi più 'abbordabili' a livello economico, continuano ad arrivare voci in merito ad un possibile approdo sulla panchina bianconera di Pep Guardiola.

Quest'ultimo potrebbe lasciare il Manchester City considerando l'esclusione della società inglese (per le prossime due edizioni) dalla Champions League inflitta dalla Uefa. Altro nome accostato ai bianconeri è quello della punta argentina Leo Messi, in rotta con la dirigenza del Barcellona. Ad alimentare le indiscrezioni in questi giorni è stato anche il noto giornalista del media spagnolo AS Joaquin Maroto, che ha dichiarato che sarebbe bello vedere insieme Cristiano Ronaldo e Messi.

'CR7 e Messi insieme alla Juve sarebbero incredibili, con Guardiola o meno'

Le dichiarazioni di Maroto hanno evidentemente acceso gli entusiasmi dei sostenitori bianconeri. Secondo il giornalista infatti "sarebbe bellissimo vederli chiudere la carriera insieme nella stessa squadra". Ha poi aggiunto che le uniche due squadre che potrebbero 'accogliere' due giocatori del genere attualmente sono Juventus e Real Madrid.

Lo stesso giornalista ha poi escluso che una bandiera del Barcellona come l'argentino possa trasferirsi ai 'rivali' storici del Real Madrid. Ecco che allora l'unica possibilità concreta potrebbe essere proprio la Juventus. Lo stesso giornalista ha poi ironizzato "se la Juve avesse entrambi, piacerebbe anche a me allenarla".

Guardiola, i rumors sulla Juventus

L'arrivo di Messi alla Juventus è evidentemente più un sogno che una possibilità.

Probabile infatti che la punta argentina possa risanare il suo rapporto con la dirigenza del Barcellona e chiudere quindi la carriera in Spagna. L'eventuale arrivo di Guardiola sarebbe invece più probabile, difficile però secondo i media italiani che possa essere già dalla prossima stagione. Se fosse confermata la sentenza dell'Uefa Guardiola potrebbe in ogni caso restare almeno un'altra stagione al Manchester City (il suo contratto scade a giugno 2021). A meno che sia la società inglese a volerlo esonerare per motivi economici: come è noto infatti l'esclusione dalla massima competizione europea, oltre a pesare dal punto di vista del prestigio, rappresenta una perdita importante dal punto di vista economico.