Negli ultimi giorni sono rimbalzate molte indiscrezioni di mercato in merito al possibile addio dell'asso Leo Messi al Barcellona. Il motivo di queste voci sono i presunti attriti fra l'argentino e la dirigenza catalana, in particolar modo con il direttore sportivo Eric Abidal. Alcuni media sportivi spagnoli hanno sottolineato che una destinazione possibile per l'argentino potrebbe essere proprio la Juventus. Ad alimentare questa voce è stato anche il noto giornalista di AS Joaquin Maroto.

Di recente l'argentino è stato intervistato dal noto giornale sportivo spagnolo 'Mundo Deportivo' e si è soffermato in particolar modo sull'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo e sul fatto che pesi molto la sua assenza nella Liga spagnola e nello specifico al Real Madrid.

'Se passerei palla a Cristiano Ronaldo in partita giocata insieme? Alla fine penso di sì'

Leo Messi, nella recente intervista al 'Mundo Deportivo', ha parlato del suo 'rivale' sportivo per eccellenza, ovvero Cristiano Ronaldo. La 'Pulce' ha fatto diversi elogi al portoghese sottolineando come un giocatore come lui manchi a tutto il calcio spagnolo. Allo stesso tempo ha dichiarato "Il Real ha grandi giocatori, ma che segni 50 gol a stagione c'è solo Cristiano".

Lo stesso portoghese, dopo una stagione di adattamento alla Serie A, quest'anno sta dimostrando di segnare con maggiore regolarità.

Nel campionato italiano ha realizzato 20 gol in 20 partite, 2 gol in Coppa Italia e 2 in Champions League. Leo Messi, in merito al rendimento del portoghese alla Juventus, ha dichiarato "è normale che stia continuando a segnare. È un predatore, ama segnare e sono convinto che ogni giorno che scenderà in campo vorrà fare gol".

Prima di aggiungere: "Se gli passerei la palla in una eventuale partita giocata insieme?

Alla fine penso di sì".

Leo Messi sulla Champions League

L'argentino si è poi soffermato sulla Champions League, sottolineando come sia sempre una competizione difficile, a maggior ragione quando si passa alla fase ad eliminazione diretta. Le sconfitte del Liverpool (contro l'Atletico Madrid) e del Paris Saint Germain (contro il Borussia Dortmund) ne sono la dimostrazione. Secondo la punta argentina del Barcellona però le favorite restano sempre le solite, ovvero il Liverpool, la Juventus, il Paris Saint Germain e il Real Madrid.

A proposito di Champions League, il Barcellona di Messi affronterà martedì 25 febbraio al San Paolo il Napoli di Gattuso nell'andata degli ottavi di finale. La Juventus invece se la vedrà contro il Lione di Rudi Garcia, con l'andata che si disputerà mercoledì 26 febbraio in Francia.