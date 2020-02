Il Calciomercato è giunto alla conclusione senza botti per i tifosi rossoneri, che dopo le cessioni di Suso e Piatek probabilmente si aspettavano dei sostituti adeguati. È innegabile, adesso, che il Milan in attacco sia sotto numero anche a causa della cessione di Fabio Borini che ha preceduto quelle del polacco e dello spagnolo. L'allenatore Stefano Pioli, in questo momento, si ritrova con solo una punta di ruolo (Zlatan Ibrahimovic) e due mezze punte (Leao e Ante Rebic). Anche vista l'età avanzata del fuoriclasse svedese, sarà impensabile che giochi tutte le partite ed è per questa ragione che il noto giornalista Carlo Pellegatti ha suggerito l'acquisto di un attaccante svincolato.

Guardando invece ad un orizzonte di tempo più vasto, dalla Spagna è arrivata la voce che Modric ed il Real Madrid si separeranno ed il croato potrebbe tornare ad essere un obiettivo.

Calciomercato Milan, ipotesi centravanti svincolato

L'allenatore Stefano Pioli è stato costretto ad operare una serie di modifiche nel pareggio per 1-1 di domenica contro l'Hellas Verona a San Siro, poichè Andrea Conti, Simon Kjaer, Ismael Bennacer e Rade Krunic non erano a disposizione. Tuttavia, probabilmente la più grande assenza è stata quella di Zlatan Ibrahimovic; lo svedese è stato messo ko dall'influenza dopo aver avuto un problema muscolare all'inizio della settimana.

Per Carlo Pellegatti, il pareggio contro il Verona ha rivelato perfettamente come il Milan sia a corto di attaccanti. Nella partita di ieri, ha affermato il giornalista sul suo canale YouTube, è emerso un problema derivante dal mercato di gennaio: mancava il peso di Ibrahimovic. Con lui il Milan è una cosa e senza di lui è un'altra. Senza lo svedese, non esiste un alternativa. Secondo lui anche Petagna sarebbe stato un ottimo acquisto in quest'ottica.

“Ieri ci sono state diverse palle messe nell'area, ma nessuno è riuscito a concretizzare le occasioni. Leao e Rebic non hanno queste caratteristiche". Attualmente non esiste alternativa a Ibra al Milan, quindi secondo lui i rossoneri devono ora cercare un attaccante a parametro zero. Uno dei nomi che vengono in mente a Pellegatti è Matri, che ieri sarebbe stato importante verso la fine della partita.

Calciomercato Milan, Modric possibile sogno estivo

Secondo il portale spagnolo 'Fichajes', Modric è pronto a lasciare il Real Madrid alla fine della stagione, con i Los Blancos pronti a puntare su Dani Ceballos, Takefusa Kubo, Martin Odegaard e Donny van de Beek come opzioni a lungo termine. Per questo motivo, il vincitore del Pallone d'Oro 2018 sta cercando possibili opzioni per quanto riguarda la sua prossima squadra, con Milan e l'Inter che "sognano" di acquistarlo. I rossoneri sono stati pesantemente collegati a Modric la scorsa estate. 'Calciomercato.com' ha riferito che il 34enne sa che lascerà il Bernabeu entro giugno e starebbe pensando alle prossime squadre con il Milan che sarebbe la destinazione maggiormente gradita.