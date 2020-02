La 23^ giornata di campionato è stata sicuramente molto complicata per i sostenitori bianconeri, che hanno dovuto assistere prima alla sconfitta della Juventus al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona e poi alla vittoria dell'Inter di Conte contro il Milan nel derby milanese. Un trionfo quello nerazzurri che porta la squadra del tecnico pugliese a pari punti con la Juventus.

Sul tonfo bianconero in campionato si è soffermato anche il noto tifoso della Juventus Giampiero Mughini, che a Dagospia ha detto la sua sulla sconfitta di Verona.

Ha infatti dichiarato: "una partita che temevo moltissimo e che è andata peggio di quanto mi aspettassi". Come sottolineato dallo scrittore infatti, il Verona ha dominato i primi 30 minuti del match, solo dopo si è vista una buona Juventus che avrebbe dovuto sfruttare il vantaggio realizzato da Cristiano Ronaldo. Ma la Juventus di questa stagione, come visto già in alcune circostanze, non riesce a difendere il risultato una volta acquisito.

'Sarri ha meno colpe di tutti, acquisti estivi Juve non fanno la differenza'

Secondo Mughini infatti, i campionati si vincono con le difese ed in questa stagione il reparto arretrato bianconero ha sofferto fin troppo le offensive avversarie, non sapendo in alcuni casi mantenere l'iniziale vantaggio. La Juventus contro l'Hellas Verona è riuscita infatti a prendere due gol in 20 minuti dopo due errori difensivi banali.

Secondo Mughini, questo è anche il bello del calcio, uno sport che resta molto imprevedibile. Lo scudetto, secondo lui, sarà assegnato solo all'ultimo. Lo stesso scrittore si è poi rivelato buon profeta, in quanto l'Inter nel posticipo del 10 febbraio, ha sfruttato la chance della sconfitta dei bianconeri battendo il Milan nel derby e portandosi a pari punti della Juventus.

Mughini però ci ha tenuto a stemperare le critiche che gran parte dei sostenitori bianconeri stanno riservando a Maurizio Sarri.

Secondo il noto tifoso: "Sarri ha meno colpe di tutti", ed è un grande uomo di calcio, ma resta il fatto che in campo ci vanno i giocatori.

I numeri dicono che la Juventus 2019-2020 rispetto a quella di Allegri ha diversi punti in meno, ma probabilmente l'errore principale - secondo Mughini - è stato a livello dirigenziale. Quest'ultimo infatti ha dichiarato "gli acquisti dello scorso Calciomercato estivo non fanno la differenza". Un problema evidente, in quanto invece di incrementare il livello qualitativo della rosa, i nuovi arrivati sono risultati in alcuni casi decisivi nei pareggi o sconfitte della Juventus.

Mughini ha quindi criticato indirettamente il direttore sportivo Fabio Paratici, che starebbe avendo qualche difficoltà nel ruolo affidato lui dalla Juventus dopo l'addio di Giuseppe Marotta.