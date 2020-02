Domenica 9 febbraio alle ore 15:00 ci sarà Napoli-Lecce, incontro valido per il 23° turno di Serie A. Nella giornata precedente i Partenopei hanno ottenuto i tre punti nel match fuori dalle mura amiche contro la compagine di Ranieri, imponendosi per 4-2 grazie anche alle eccelse prestazioni di Milik e Demme. I salentini, invece, hanno ottenuto la loro quarta vittoria in campionato vincendo contro il Torino con un rotondo 4-0, due reti per tempo, che è costata la panchina a Walter Mazzarri sostituito da Moreno Longo.

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi 5 incontri in campionato vedono dominare il Napoli con 4 vittoria contro 1 soltanto del Lecce.

Napoli, Ballottaggio Koulibaly-Maksimovic per un posto al centro della difesa

Gennaro Gattuso, reduce da due vittorie consecutive in campionato, ha ristretto il gap verso la zona Europa, difatti adesso il Napoli si trova a sole due lunghezze dal sesto posto ed a nove punti dalla quarta posizione, che significherebbe piazzamento in Champions League. A dar manforte all'Allenatore calabro verso la scalata in classifica ci sono anche i recuperi di Koulibaly e Mertens, entrambi non ancora al massimo della forma anche se il belga è riuscito a segnare una rete sullo scadere del match contro i blucerchiati.

Per questo agevole incontro casalingo, almeno sulla carta, probabilmente conterà ancora sul suo fedele 4-3-3 con Meret tra i pali che avrà davanti il reparto difensivo composto da Mario Rui e Di Lorenzo come terzini e Manolas affiancato da uno tra Koulibaly e Maksimovic a completare il reparto, col senegalese leggermente favorito per una maglia. Cerniera di centrocampo formata presumibilmente da Demme, Allan e Zielinski.

Tridente offensivo con Callejon-Milik-Insigne come interpreti, col neo acquisto Politano e Mertens pronti a subentrare in corsa.

Lecce, Saporana alle spalle del tandem Falco-Lapadula

Mister Liverani grazie alla vittoria contro i Granata è riuscito ad uscire dalla zona retrocessione posizionandosi ad un più comodo +3 dal Genoa e c'è da scommetterci che vorrà ottenere ulteriori punti, sebbene l'incontro non sia dei più semplici.

Per ribaltare i pronostici sembrerebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Vigorito in porta e sul reparto difensivo Rispoli e Donati agiranno come terzini, mentre Lucioni e Rossettini faranno da schermo centrale. Pochi dubbi sembrano esserci a centrocampo con Majer, Barak e Deiola che dovrebbero partire titolari. Sulla trequarti Saponara farà probabilmente da supporto alla coppia Lapadula-Falco.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce:

Napoli (4-3-3): Meret, Mario Rui, Manolas, Koulibaly (Maksimovic), Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Allan, Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Lucioni, Rispoli, Donati, Rossettini, Majer, Barak, Deiola, Saponara, Lapadula, Falco.

All. Liverani.