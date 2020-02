Il quotidiano tedesco 'Bild' ha lanciato una bomba lunedì pomeriggio affermando che Ralf Rangnick sarebbe in trattativa avanzata per diventare il nuovo allenatore e direttore sportivo dell'AC Milan. Ma chi è Rangnick, l'attuale responsabile del ramo calcio della Red Bull?

Il background di Ralf Rangnick

Dopo una carriera da giocatore mai decollata, Rangnick ha preso in carico il Viktoria Backnang come giocatore/manager a metà degli anni '80. Alla fine del decennio aveva anche allenato VfB Stuttgart II, TSV Lippoldsweiler e SC Korb.

La sua reputazione è cresciuta soprattutto durante il periodo all'SSV Ulm, quando portò la squadra alla "2 Bundesliga" e divenne noto per il suo stile di calcio basato sul pressing. Nel 1999 fu chiamato a guidare lo Stoccarda con l'incarico durato fino a febbraio 2001, infatti Rangnick venne esonerato dopo aver perso contro il Celta Vigo in Coppa UEFA con la squadra al 17° posto in classifica. Chiuse la parentesi a Stoccarda dopo 36 vittorie, 16 pareggi e 34 sconfitte. Nel maggio 2001 fu chiamato ad allenare l'Hannover 96, riportando la squadra in Bundesliga dopo ben 13 anni.

Con l'Hannover, Rangnick finì con uno score di 44 vittorie, 22 pareggi e 32 sconfitte.

In tempi più recenti, all'inizio della stagione 2015-16, è stato chiamato al Lipsia, portando la squadra alla promozione in Bundesliga prima di dimettersi per svolgere il ruolo di direttore sportivo. Nel luglio 2018 è tornato ad essere l'allenatore del Lipsia, chiudendo la Bundesliga in terza posizione, ma è stato sostituito da Julian Nagelsmann.

Attualmente è impiegato da Red Bull come responsabile delle relazioni internazionali e dello scouting per New York Red Bulls e Red Bull Brasil, ma anche a Lipsia.

Tattica e stile di gioco di Rangnick

Durante il suo periodo con Lipsia, Rangnick ha schierato una formazione 4-4-2 che essenzialmente ha funzionato come un 4-2-2-2 a causa della presenza di due centrocampisti di tipo "No.6" (ancore) e di centrocampisti/attaccanti più stretti.

Quando sono in possesso, le sue squadre tendono ad usare uno schema che prevede spesso la palla lanciata in profondità. In sostanza, la palla doveva arrivare in area per punte del calibro di Werner o Poulsen per scatenare poi gli inserimenti dei centrocampisti. Questo è dove il 4-2-2-2 diventa importante, poiché avere i quattro giocatori più stretti e vicini tra loro il più possibile permette di riconquistare velocemente il pallone, cercando di creare nuovamente un'azione pericolosa.

Rangnick si racconta

"La tattica, la forma fisica e le regole sono tutte estremamente importanti, ma sono solo un mezzo per raggiungere un fine", ha detto Rangnick a 'The Coaches Voice'.

“Il mio lavoro è migliorare i giocatori. I giocatori ti seguono come manager se sentono che li rendi migliori. Questa è la motivazione più grande e più sincera che esista". Un'identità chiara e un piano di obiettivi per portare i club al massimo delle loro potenzialità. Rangnick potrebbe guidare il Milan verso la luce alla fine di un tunnel che dura ormai da svariati anni? Il suo curriculum vitae implica che sicuramente merita una possibilità.