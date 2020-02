La Juventus ha chiuso l'ultima giornata di campionato con una bella vittoria contro la Fiorentina, un 3 a 0 che lascia, come spesso succede nel campionato italiano, il solito alone di polemiche riguardo le decisioni arbitrali. A manifestare disappunto ci ha pensato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha criticato gli arbitri per l'assegnazione del secondo rigore a favore dei bianconeri. Nel post partita ha parlato il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, che non ha replicato direttamente al proprietario della Fiorentina, ma ha dichiarato che la vittoria è stata netta in quanto "La Juventus ha fatto il 70% di possesso palla e giocato 58 palloni nell’area avversaria contro gli 11 loro e il risultato è lo specchio della gara".

In merito proprio all'assegnazione del secondo rigore a favore della Juventus, Sarri ha sottolineato che la decisione sia arrivata dopo aver consultato il Var, se quindi l'arbitro ha deciso di confermarlo anche dopo averlo fischiato significa che pensava fosse rigore. Si è poi soffermato sulla partita e sulla scelta di preferire Douglas Costa a Dybala.

Sarri su Dybala

Lo stesso Maurizio Sarri si è soffermato sulla partita disputata dalla Juventus, sottolineando che nel primo tempo ed inizio secondo tempo è stato difficile essere incisivi nel settore offensivo perché la Fiorentina era chiusa in difesa ed era difficile trovare spazi.

La partita a livello tattico è cambiata con l'ingresso di Vlahovic nella squadra di Iachini che evidentemente ha dato la possibilità alla Juventus di trovare più spazi nel settore offensivo. Proprio dopo l'ingresso del serbo, Sarri ha inserito Dybala. Sull'argentino ha dichiarato: "Quando tieni fuori Dybala vai a letto bestemmiando, ma abbiamo altri giocatori forti". Il tecnico bianconero ha infatti sottolineato l'importanza dell'argentino per la Juventus, ma che tatticamente nella partita contro la Fiorentina serviva un esterno offensivo che aprisse maggiormente la difesa toscana.

Maurizio Sarri su Cristiano Ronaldo

Si è poi soffermato su Cristiano Ronaldo e sul suo stato di forma, con il portoghese a segno per nove partite di seguito. Un record importante in quanto ha eguagliato in bianconero David Trezeguet, uno dei riferimenti della Juventus di fine anni '90 e anni 2000. Proprio Sarri su Cristiano Ronaldo ha dichiarato "Abbiamo lavorato sulle sue caratteristiche: lui è un coordinato-esplosivo e deve allenarsi per esaltare quelle caratteristiche".

In merito invece alla recente chiusura del calciomercato invernale, Sarri ha dichiarato "Io ero contento già a inizio gennaio perché il direttore mi aveva detto che non facevamo niente". Proprio il tecnico toscano si è detto dispiaciuto che oramai le trasmissioni sportive vadano soprattutto nella direzione delle trattative di mercato e si parli sempre molto meno di calcio giocato.