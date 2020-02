La prossima giornata di Serie A mette in calendario sfide molto complicate per tutti settori della classifica. Le “grandi” affrontano squadre bisognose di punti per la salvezza, mentre è bagarre per il sesto posto con Verona-Cagliari, sfida che può essere decisiva soprattutto per i sardi, in piena crisi.

Serie A, il calendario di venerdì e sabato

Il calendario della venticinquesima giornata di serie A prevede la prima gara il venerdì sera alle 20:45 quando andrà in scena Brescia-Napoli. Al Rigamonti le Rondinelle si giocano le residue speranze di salvezza, la Samp è infatti avanti sette punti, ma devono invertire una rotta che li vede senza vittoria dal 18 dicembre.

Il Napoli non è di sicuro un cliente facile, Gattuso non riesce a trovare la continuità di risultati ma grazie al successo contro il Cagliari ora torna a rivedere la zona Europa League.

Ricco il programma del sabato con tre gare. Si inizia alle 15:00 con Bologna-Udinese, seconda sfida di fila in casa per i felsinei che devono rialzare la testa dopo il ko con il Genoa per provare a ritornare in zona sesto posto. Alle 18:00 testacoda in Serie A con Spal-Juventus: Di Biagio ha perso la sfida salvezza con il Lecce e il baratro della serie B sembra più vicino mentre i Campioni d’Italia sono ancora in testa nonostante le tante critiche per un gioco poco brillante.

Alle 20:45, al Franchi, Fiorentina-Milan conclude gli anticipi della 25esima giornata. I Viola, dopo i cinque gol alla Sampdoria, hanno allontanato l’incubo della retrocessione, anche se non possono ancora stare del tutto tranquilli. Il Diavolo rossonero va invece a caccia di punti importante per affacciarsi nelle zone alte della graduatoria.

Calendario Serie A: le partite della domenica

Il calendario della Serie A vivrà la sua giornata più intensa domenica 23 febbraio con tanti incroci pericolosi tra bassa classifica e squadre in posizioni di testa.

Si comincia alle 12:30 al Ferraris con Genoa-Lazio, due delle compagini più in forma del torneo in questo momento. Nicola ha rilanciato le ambizioni salvezza di un Grifone che ora gioca per vincere sempre, la prova travolgente del Dall’Ara ne è la prova concreta. Quasi impossibile da fermare la Lazio, seconda dopo il 2-1 in rimonta rifilato all’Inter, imbattuta da 19 partite in serie A e ormai serissima candidata allo scudetto.

Alle 15:00 Atalanta-Sassuolo promette spettacolo: in campo due delle squadre che giocano in maniera più spettacolare in campionato. Gasperini grazie al successo sulla Roma ha un piede nella prossima Champions League, De Zerbi deve riscattarsi dopo la sconfitta con il Parma anche se la classifica sembra non preoccupare più di tanto. La seconda gara delle 15:00 sarà un match che può dire tanto in chiave europea, al Bentegodi il Verona di Juric sfida il contestato Cagliari di Maran. L’Hellas ha il vento in poppa e sogna l’Europa, lo stesso potrebbero fare i sardi ma solo se dovessero mettere fine alla striscia di risultati negativi che li vede senza vittorie da dieci turni consecutivi.

Chiude il programma delle 15:00 Torino-Parma con i granata che hanno bisogno di punti per evitare brutte sorprese nel finale di campionato e i Ducali che, tra le squadre che lottano per l’Europa, sembrano la più costante.

Alle 18:00 delicatissimo Roma-Lecce all’Olimpico. I padroni di casa da ora in poi non possono più sbagliare se vogliono continuare a puntare al quarto posto. I salentini però sono un cliente scomodo, capace di vincere a Napoli non più di otto giorni fa e reduci da tre vittorie di fila. A chiudere il programma della 25esima giornata di serie A Inter-Sampdoria con i nerazzurri che devono subito riprendere la propria corsa per rimanere agganciati a Juve e Lazio e i blucerchiati a caccia di un risultato utile per non subire un eventuale sorpasso del Genoa.