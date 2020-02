Verona-Juventus è uno dei match in calendario per la 23esima giornata di Serie A. Una partita davvero molto importante per la formazione bianconera, che è obbligata a fare risultato se vuole conservare il primo posto, contro un avversario molto insidioso. I gialloblu di Juric sono una squadra molto organizzata e ben messa in campo, che ha già messo la salvezza quasi in cassaforte e che è reduce da un ottimo pareggio contro la Lazio all'Olimpico. I bianconeri insomma dovranno dare il massimo, senza risparmiare energie in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan.

Con Sarri chiamato a fare delle scelte importanti riguardo ai giocatori da mandare in campo. Higuain farà sicuramente parte del tridente offensivo.

Formazione Juventus: Sarri sceglie il tridente

In settimana l'allenatore della Juve ha dovuto fare i conti con qualche acciacco che ha colpito alcuni suoi elementi, come ad esempio Bernardeschi e Dybala. Anche per questo dovrebbe far schierare la formazione bianconera con il 4-3-3, modulo che Sarri alterna a quello che prevede l'utilizzo di un trequartista.

Sono in particolar modo le condizioni di Dybala ad essere state tenute d'occhio con attenzione. L'argentino è recuperato in pieno, ma probabilmente non sarà rischiato (almeno dall'inizio) in considerazione anche dei tanti impegni che attendono la Juventus nelle prossime settimane, sia in Italia che in Europa.

E allora con il tridente tornano ad essere in rialzo le quotazioni di Douglas Costa. Il brasiliano sta ritrovando lo smalto dei giorni migliori e per essere al top della condizione ha bisogno di giocare con continuità, mettendosi alle spalle gli infortuni che lo hanno colpito nel corso di questa stagione.

Gonzalo Higuain dunque dovrebbe giocare dall'inizio insieme a un Cristiano Ronaldo che sta giocando benissimo in questo periodo, segnando tanto. E che ha voglia magari di festeggiare con un gol il suo trentacinquesimo compleanno, avvenuto lo scorso 5 febbraio.

Le altre scelte del tecnico

Sembrano invece esserci pochi dubbi riguardo agli altri giocatori che comporranno la formazione bianconera in Verona-Juventus.

In porta giocherà sicuramente Szczesny, mentre in difesa i giochi sembrano fatti. Alex Sandro e Cuadrado giocheranno sulle corsie esterne, mentre al centro ci saranno Bonucci e De Ligt. L'olandese ha iniziato il 2020 come meglio non poteva: voti alti e grandi prestazioni. Anche a centrocampo i giochi sembrano fatti. Pjanic giocherà in cabina di regia, al suo fianco ci sarà Bentancur e uno tra Rabiot e Matuidi, con il primo che sembra essere favorito. Ricapitolando dunque, il 4-3-3 di Sarri dovrebbe essere composto da: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Ronaldo, Higuain.

Verona, torna Amrabat

In casa Verona Juric deve fare i conti con le condizioni dei suoi uomini, che appena mercoledì sera hanno giocato all'Olimpico un dispendioso match contro la Lazio. Ad ogni modo, il tecnico non sembra intenzionato a fare un grande turnover. In porta, nel suo 3-4-2-1, giocherà Silvestri. In difesa spazio a Rrahmani, Kumbulla e uno tra Gunter e Dawidowicz. A centrocampo torna Amrabat dopo la squalifica e sarà titolare con Veloso, Faraoni e Lazovic giocheranno sugli esterni. Verre e Zaccagni (che è insidiato però da Borini) saranno i due trequartisti alle spalle di Di Carmine.