Con il calcio giocato 'fermato' dall'emergenza virus, uno degli argomenti principali dei media sportivi è sicuramente il Calciomercato. Questa pausa forzata sarà l'occasione per le società di lavorare su eventuali trattative che potrebbero svilupparsi in estate. La Gazzetta dello Sport si è soffermata così sulla situazione contrattuale del centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa. Come riporta il noto giornale sportivo milanese il presidente Rocco Commisso sembrerebbe deciso a blindare il nazionale italiano con un ingaggio da top player.

Si parla di un'offerta da 4 milioni di euro a stagione per un contratto di diversi anni. In tal caso Federico Chiesa andrebbe a guadagnare come Frank Ribery. Sempre il giornale sportivo ha voluto sottolineare come, nel caso in cui il giocatore chiedesse la cessione in estate, Commisso non vorrebbe cederlo alla Juventus. Gli attriti della scorsa stagione (in merito al contatto fra società bianconera e giocatore) ma soprattutto il match di campionato Juventus-Fiorentina hanno acuito gli attriti fra le due società.

Come è noto Commisso utilizzò parole pesanti in riferimento alla Juventus in merito alle presunte agevolazioni che puntualmente riceverebbe dagli arbitri.

Juventus, Commisso vorrebbe offrire 4 milioni a stagione a Chiesa

Come scrive La Gazzetta dello Sport il presidente Commisso avrebbe intenzione di rinnovare i contratti di Vlahovic e di Chiesa. In merito al centrocampista offensivo della nazionale italiana, avrebbe deciso di non venderlo alla Juventus.

Per il giornale sportivo il presidente della Fiorentina avrebbe informato la famiglia del giocatore che non vuole cederlo dunque alla Juventus. Inoltre in Italia non ci sarebbero alternative ai bianconeri in quanto l'Inter si sarebbe ritirata dalla corsa per arrivare al centrocampista offensivo. La volontà del presidente della Fiorentina sembra evidente: costruire la squadra del futuro intorno al nazionale italiano.

Il mercato della Fiorentina

La pista Federico Chiesa per la Juventus potrebbe quindi arenarsi. Commisso sembra convinto nel costruire una squadra importante nei prossimi anni. Proprio la Gazzetta dello Sport ha parlato anche delle strategie di mercato della società toscana. In particolar modo il giornale sportivo milanese si è soffermato sulla situazione a centrocampo. Dando per scontata la conferma del tecnico Iachini sulla panchina anche per la prossima stagione, sarebbe da escludere il riscatto di Badelj dalla Lazio. Lotito infatti chiede 4 milioni di euro. Al suo posto la Fiorentina potrebbe decidere di investire sul centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora.

Quest'ultimo andrebbe ad affiancare nella mediana il cileno Pulgar.