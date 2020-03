L'emergenza virus sta causando diversi problemi dal punto di vista sanitario ed economico. A risentirne inevitabilmente anche il calcio, che rappresenta una delle principale aziende non solo in Italia ma anche nelle altre nazioni europee. Molto dipenderà dall'eventualità che la stagione possa riprendere o meno. Nel caso in cui venisse annullata la stagione 2019-2020, le perdite finanziarie (dovute a mancati introiti in diritti televisivi, sponsorizzazioni e vendita biglietto stadio) potrebbero essere ingenti.

Possibile quindi che il mercato sia basato maggiormente su opportunità e non su acquisti roboanti. Nonostante questo, nelle ultime ore il noto giornale spagnolo diariogol.com ha lanciato un'indiscrezione di mercato che non farà piacere ai tanti sostenitori bianconeri. Ci sarebbe infatti un interesse concreto del Real Madrid per la punta della Juventus Paulo Dybala. La trattativa sarebbe facilitata dal mancato rinnovo di contratto del giocatore, attualmente in scadenza a giugno 2022. Come è noto il Real sarebbe alla ricerca di un sostituto di Bale.

La punta gallese potrebbe lasciare infatti in estate la Spagna, magari per ritornare in Premier League. Paulo Dybala rappresenterebbe l'investimento ideale per il Real Madrid, che sarebbe pronta ad investire 100 milioni per la punta della Juventus.

Juventus, il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire 100 milioni per Dybala

Secondo Diariogol.com il Real Madrid avrebbe individuato in Dybala il sostituto ideale di Gareth Bale.

A favorire la trattativa potrebbe essere il mancato rinnovo di contratto dell'argentino ma anche la volontà di quest'ultimo di misurarsi nel campionato spagnolo. Sfidare il Barcellona di Leo Messi potrebbe essere uno stimolo importante per il giocatore della Juventus. Come rivela il noto giornale sportivo spagnolo il rapporto fra Messi e Dybala non è l'ideale ed il giocatore della Juventus potrebbe essere incentivato a dimostrare di essere decisivo anche nel campionato spagnolo.

Juventus, si parla di rinnovo di contratto per Dybala

Le indiscrezioni di mercato lanciate da Diariogol.com non trovano conferme in Italia. La maggior parte dei media sportivi italiani infatti parlano di un imminente rinnovo di contratto per il giocatore della Juventus. Dovrebbe firmare un intesa contrattuale fino a giugno 2025 con uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione. Il ritardo dell'ufficializzazione sarebbe dovuto anche all'emergenza virus e allo stesso tempo alla positività riscontrata da Paulo Dybala. In ogni caso per la stampa italiana non ci sarebbero dubbi sulla permanenza dell'argentino.

Si attende però il rinnovo di contratto in estate così da consolidare l'importanza di Dybala nel progetto sportivo della Juventus.