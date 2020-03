La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato estivo. Difficile però che possano esserci grandi investimenti considerando anche l'emergenza sanitaria ed economica che sta riguardando l'Italia.

La maggior parte degli acquisti quindi potrebbe passare da cessioni pesanti. Si parla già di possibili addii da parte Rugani, Pjanic, Khedira, Matuidi e Higuain, ma secondo calciomercato.com si sarebbe aggiunto un altro giocatore nella lista dei partenti. Stiamo parlando di Leonardo Bonucci che rimane uno dei giocatori più corteggiati a livello europeo.

Blindato da un contratto fino a giugno 2024, in questa stagione è stato uno dei più impiegati da Maurizio Sarri dato anche l'infortunio di Chiellini. Il valore del centrale è sotto gli occhi di tutti, con una squadra che ha da sempre apprezzato le sue doti, il Manchester City. Non è un segreto che Guardiola straveda per Bonucci e in estate potrebbe avanzare un'offerta alla Juventus. Attualmente però il difensore è considerato incedibile dalla società bianconera anche se un bilancio non florido potrebbe suggerire altre strategie alla Vecchia Signora.

Di fatto i possibili mancati introiti (qualora la stagione in corso dovesse chiudersi in anticipo) da diritti televisivi, sponsorizzazioni e vendita biglietti potrebbero inoltre generare una perdita di più di 100 milioni di euro, ecco perché la possibilità di rimpinguare le casse tramite cessioni pesanti non è da escludere a priori.

Juventus, sarebbe pronta offerta del Manchester City per Bonucci

Secondo calciomercato.com in estate il difensore centrale Bonucci sarà al centro dei desideri del Manchester City.

La società inglese potrebbe presentare un'offerta anche se la Juventus lo avrebbe dichiarato incedibile. Piace in particolar modo a Pep Guardiola che lo considera il regista ideale per la sua difesa. Già la scorsa estate il Manchester City aveva provato ad acquistarlo per circa 60 milioni di euro ma l'importanza tecnica e umana all'interno della rosa bianconera ha portato la Juventus a confermarlo.

Di certo, l'attuale situazione economica italiana (che si ripercuote anche su una delle principali aziende della nostra nazione, il calcio) potrebbe far cambiare le cose con la Juventus che potrebbe anche cedere alle avance del Manchester City. Allo stesso tempo, sembra una trattativa complicata non solo per la volontà della Juventus di blindarlo ma anche per la particolare condizione del City, che non potrà partecipare alle prossime due edizioni di Champions League per aver violato alcuni parametri del Fair Play Finanziario.

Il mercato della Juventus

Come accennato in apertura, a rischio cessione ci sono diversi giocatori della rosa.

Rugani ad esempio piace alla Fiorentina mentre si parla di Pjanic nella trattativa che potrebbe portare Icardi alla Juventus. Difficile anche la permanenza di Khedira, che potrebbe accettare un'offerta dalla Major League Soccer o magari ritornare in Bundesliga. Infine in Francia, nello specifico il Lione, non ha mai nascosto l'interesse nei confronti del centrocampista Matuidi. Potrebbero esserci delle novità anche per quanto riguarda la situazione Higuain: l'argentino piace infatti ad Atletico Madrid e Valencia. Se la punta della Juventus non dovesse firmare il rinnovo di contratto (è in scadenza a giugno 2021) probabile possa lasciare Torino in estate.