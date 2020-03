La Juventus è attesa da un'estate piuttosto particolare per quanto riguarda il Calciomercato. Le prossime strategie, infatti, dipenderanno dal destino della panchina bianconera, tenendo conto delle ultime difficoltà palesate dalla squadra attualmente guidata da Maurizio Sarri.

Contro il Lione, in Champions League, si è vista una Juventus in difficoltà sotto il profilo del gioco. Secondo una parte della stampa sportiva, ciò dipenderebbe anche da un rapporto non di certo idilliaco che il tecnico toscano avrebbe con alcuni senatori dello spogliatoio.

Dunque, non si può escludere a priori che al termine della stagione possa esserci un addio. Molti tifosi bianconeri sui social network stanno invocando il ritorno di Massimiliano Allegri, protagonista degli ultimi cinque scudetti vinti dalla formazione torinese.

Dalla Spagna, però, è arrivata una significativa indiscrezione che parla di presunti attriti fra il coach francese Zinedine Zidane e il presidente del Real Madrid Florentino Perez. L'allenatore transalpino è riuscito indubbiamente a ritagliarsi un posto importante nella storia del club madrileno, avendo conquistato tre Champions League consecutive.

Nonostante ciò, attualmente ci sarebbe una certa distanza tra le parti che al termine di quest'annata potrebbe anche portare ad un divorzio. E la Juventus (da sempre interessata a Zidane) starebbe monitorando attentamente la situazione.

Il gelo Zidane-Real potrebbe avvicinare il francese alla Juve

Mundo Deportivo ritiene che la Juventus stia seguendo con attenzione l'evoluzione del rapporto professionale fra Zinedine Zidane e il Real Madrid.

La sconfitta interna rimediata agli ottavi di finale d'andata della Champions League contro il Manchester City avrebbe accentuato questa distanza tra le parti, anche se i Blancos ovviamente cercheranno di ribaltare il risultato al ritorno in Inghilterra. Inoltre, sembra che si stia imputando al tecnico transalpino una scarsa condizione atletica dei suoi giocatori.

A questo punto, per determinare il futuro, potrebbe essere fondamentale il "Clasico" fra Real Madrid e Barcellona che si disputerà stasera, 1 marzo.

Il patron della Juventus, Andrea Agnelli, da tempo apprezza Zidane nelle vesti di allenatore, infatti pare che già durante la scorsa stagione abbia pensato a lui come sostituto di Massimiliano Allegri. Tuttavia, l'intesa raggiunta fra il tecnico 47enne e il Real Madrid avrebbe impedito al proprietario della società torinese di lanciarsi all'assalto dell'ex calciatore.

Il futuro della panchina della Juventus

Ad oggi, il destino di Maurizio Sarri alla Juventus è tutt'altro che definito. Dopo la deludente sconfitta in casa del Lione sono aumentate le voci che lo vorrebbero lontano da Torino il prossimo anno.

Inevitabilmente si è cominciato a parlare del probabile successore: il sogno per eccellenza (come dichiarato da Andrea Agnelli stesso) è rappresentato da Guardiola.

Ovviamente ci sarebbero anche altre opzioni, come un eventuale ritorno di Massimiliano Allegri, oppure proprio l'ingaggio di Zinedine Zidane qualora quest'ultimo dovesse davvero congedarsi dal Real Madrid.