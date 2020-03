La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato estivo. I principali rinforzi dovrebbero riguardare il centrocampo e l'attacco. La probabile cessione di Higuain andrebbe a liberare un posto nel reparto offensivo, e a questo punto i dirigenti bianconeri potrebbero mettere nel mirino uno tra Icardi, Kane e Werner.

Dalla Francia, però, sta rimbalzando una voce che potrebbe preoccupare i sostenitori juventini. Il Paris Saint-Germain potrebbe piombare su Paulo Dybala soprattutto se dovesse concretizzarsi l'addio di Neymar.

La società francese dovrà ovviamente fare i conti con i parametri del Fair Play Finanziario, e per questo motivo prima di effettuare operazioni in entrata dovrà sfoltire la rosa. Qualora Neymar dovesse partire, il club transalpino incasserebbe circa 200 milioni di euro, una somma cospicua che potrebbe essere reinvestita soprattutto su due giocatori. Le10 Sport ritiene che il Paris Saint-Germain abbia come obiettivi Koulibaly, difensore senegalese del Napoli, e proprio lo juventino Paulo Dybala.

Juventus, il PSG sarebbe pronto a ricoprire d'oro Dybala

Paulo Dybala, dunque, potrebbe diventare uno dei grandi obiettivi del mercato estivo del Paris Saint-Germain. Un'eventuale partenza di Neymar (che potrebbe tornare al Barcellona) garantirebbe ai campioni di Francia in carica una somma di circa 200 milioni di euro. A questo punto, Leonardo potrebbe lanciarsi all'assalto di Koulibaly e Dybala.

Al momento, la trattativa per il difensore del Napoli sembra più fattibile, mentre la situazione del numero 10 bianconero risulta decisamente diversa.

Tuttosport ha sottolineato che l'attaccante argentino in questa stagione si sta imponendo come uno degli uomini più importanti della squadra di Sarri. Anche contro l'Inter è stato decisivo, entrando in campo a mezz'ora circa dalla fine della gara, e realizzando il goal del definitivo 2-0.

Juventus, Dybala starebbe trattando il rinnovo di contratto

La Juventus e il fratello-agente di Dybala starebbero discutendo del rinnovo del contratto.

L'attuale intesa fra le parti è in scadenza a a giugno 2022, ma si sta cercando di prolungare l'accordo fino al 2025. Stando alle ultime indiscrezioni, La Joya avrebbe chiesto un ingaggio di circa 10 milioni di euro all'anno, mentre il club torinese avrebbe proposto una cifra inferiore. Ad ogni modo, un compromesso potrebbe essere raggiunto inserendo qualche bonus di rendimento che andrebbe a limare l'attuale distanza economica.

Allo stato attuale delle cose, dunque, risulta difficile che il Paris Saint-Germain possa arrivare a Dybala che, nel frattempo, sta diventando sempre più centrale nel progetto juventino sia in campo che sotto il profilo commerciale.

L'attaccante sudamericano, ad esempio, ad oggi è il secondo giocatore della Juventus più seguito sui social network dopo Cristiano Ronaldo. Di conseguenza, si sta imponendo come elemento cardine per la crescita del brand societario soprattutto in America e in Oriente.