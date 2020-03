La Juventus è pronta a rinforzarsi in maniera massiccia durante il Calciomercato estivo. Allo stesso tempo però la dirigenza bianconera è impegnata in una lavoro importante dal punto di vista dei rinnovi. Le ultime indiscrezioni parlano di una trattativa avviata fra Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo ed adeguamento del suo contratto, in scadenza a giugno 2022. Un'esigenza importante quella di blindare la punta argentina, che si sta rivelando decisiva in questa stagione. Non meno rilevante la situazione contrattuale del nazionale francese Blaise Matuidi.

In scadenza di contratto a giugno 2020, secondo tuttomercatoweb.com il rinnovo del centrocampista ex Paris Saint Germain sarebbe una formalità. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri è convinto infatti che sia fondamentale per gli equilibri della sua squadra, soprattutto quando l'allenatore toscano decide di schierare il tridente pesante Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo. Come scrive il noto sito sportivo, la Juventus vanta un'opzione di rinnovo per un'altra stagione sul contratto del francese che è quindi destinato a rimanere a Torino anche la prossima stagione.

Juventus, il rinnovo di Matuidi fino al 2021 sarebbe una formalità

Il rinnovo di Matuidi fino al 2021 potrebbe essere ufficializzato a breve. Ne è convinto tuttomercatoweb.com, che ha sottolineato che la società bianconera dovrebbe esercitare l'opzione di rinnovo presente sul contratto che lega la società con il giocatore. A confermare la permanenza del francese a Torino sarebbe stato anche il noto agente sportivo di Matuidi, Mino Raiola.

D'altronde, anche in questa stagione il nazionale francese si sta dimostrando fondamentale per gli equilibri della squadra guidata da Maurizio Sarri. Il francese in stagione ha disputato 31 partite fra Serie A, Coppa Italia e Champions League realizzando anche un gol (in Champions League contro l'Atletico Madrid) e due assist. Se da una parte il francese dovrebbe essere uno dei punti fermi della Juventus 2020-2021, dall'altra sembra sia difficile una permanenza di Sami Khedira il prossimo anno.

Il mercato della Juventus

Sami Khedira potrebbe lasciare la Juventus la prossima stagione. Il tedesco è in scadenza di contratto a giugno 2021 ma, considerati i numerosi infortuni che lo hanno condizionato in queste ultime stagioni, potrebbe lasciare la Juventus per un'esperienza professionale diversa. Si parla di un possibile approdo del tedesco nella Major League Soccer, un campionato evidentemente meno impegnativo dal punto di vista agonistico e tecnico. Per il centrocampista tedesco potrebbe esserci anche un ritorno in Germania. Restando in tema mediana a rischio anche la permanenza di Pjanic la prossima stagione.

Il regista bosniaco piace al Paris Saint Germain.