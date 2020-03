L'emergenza virus è oramai diventato un problema mondiale e sta causando problemi sanitari ed economici non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti. A confermarlo è Alex Del Piero, l'ex capitano della Juventus vive a Los Angeles. In una recente intervista a 'Tutti Convocati' su Radio 24, ha descritto l'emergenza virus che sta riguardando Los Angeles, sottolineando come la strategia adottata dal Governo americano è simile a quella italiana. Sono state chiuse le scuole e tutte le attività non considerate di prima necessità.

Come è noto l'ex capitano della Juventus ha un ristorante nella città americana, che ha dovuto chiudere proprio per attenersi alle disposizioni governative.

La raccolta fondi organizzata dai Campioni del Mondo 2006

A Radio 24 Del Piero si è soffermato anche sull'iniziativa di solidarietà che ha lanciato insieme ai Campioni del Mondo a Germania 2006. Una raccolta fondi destinata alla Croce Rossa Italiana, i soldi saranno utilizzati per l'acquisto di tute, mascherine e kit di soccorso. Ha poi parlato del futuro dello sport, soffermandosi anche sulle Olimpiadi e sulla ripresa dei campionati nazionali di calcio.

Ha poi espresso un parere sulla Juventus di Sarri, sottolineando come i bianconeri abbiano tutte le qualità per vincere la Champions League.

'Le porte chiuse è una possibilità da valutare'

Fra gli argomenti affrontati da Alex Del Piero, non è mancato inevitabilmente l'eventuale ripresa della stagione in Italia ed in generale in Europa. Ha dichiarato "Le porte chiuse è una possibilità sicuramente da prendere in esame, da valutare".

Lo stesso ex giocatore della Juventus ci ha tenuto però a sottolineare che non sarà semplice garantire totale sicurezza ai giocatori, anche perché allo stadio potrebbero esserci rischi associati al contagio dal virus. Di certo ripartire con questa modalità può essere una modalità importante, anche per garantire uno svago importante a chi da casa guarda la televisione.

'La Juventus ha la qualità per vincere la Champions League'

Elogi anche al commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. Per Del Piero ha dimostrato di ottenere risultati con solidità, costanza e leadership, facendo un percorso fantastico nelle qualificazioni agli Europei (rinviati al 2021 per l'emergenza virus). Infine, riferimento alla Juventus ed al tecnico Maurizio Sarri. Ha giustificato il tecnico toscano sottolineando come ci voglia tempo per portare un gioco diverso rispetto a quello promosso negli ultimi anni alla Juventus. Inoltre, non ha i giocatori adatti al suo gioco, di certo per Del Piero la Juventus sta dimostrando solidità.

Infine, sulle ambizioni europee della squadra bianconera ha dichiarato: "La Juventus ha la qualità per vincere la Champions League".