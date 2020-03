La Juventus, dopo il caso di positività al Coronavirus di Daniele Rugani, ha adottato le misure necessarie per evitare il contagio. Ha infatti ufficializzato la quarantena per tutta la rosa bianconera, con i giocatori rimasti nelle proprie case. Anche Cristiano Ronaldo è rimasto a Madeira, dopo che nel post Juventus-Inter è volato nell'isola portoghese per andare a trovare sua mamma. Dolores Aveiro settimana scorsa aveva subito un intervento d'urgenza a causa di un ictus celebrale che l'aveva colpita.

La donna sta meglio ma il portoghese ha deciso di volare a Madeira insieme alla sua famiglia per starle vicino. A confermare la quarantena imposta dalla Juventus è stato anche il difensore turco Mehdi Demiral, che su Twitter ha scritto un messaggio molto significativo.

Juventus, Demiral ha rassicurato tutti i suoi follower

Il turco ci ha tenuto a ribadire come la Juventus abbia deciso di salvaguardare tutti evitando il contatto diretto fra compagni e che lui proseguirà il suo lavoro a casa. Come è noto il difensore ex Sassuolo sta ancora recuperando dall'infortunio ai legamenti subito a gennaio nel match contro la Lazio.

Demiral di recente aveva espresso la volontà di cercare di recuperare quanto prima ed essere disponibile per gli Europei 2020, previsti per giugno. Martedì 17 marzo la UEFA si riunirà con le 55 leghe nazionali per decidere l'evoluzione delle competizioni europee (Champions League ed Europa League sono state rinviate il 13 marzo a data da destinarsi) ma anche dell'Europeo 2020. Possibile anche lo spostamento della manifestazione europea per nazioni nel 2021.

In tal caso il difensore turco potrebbe recuperare con tutta tranquillità dall'infortunio subito ad inizio 2020.

#Covid_19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim.

Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın. #iorestoacasa 🇹🇷🇮🇹 — Merih Demiral (@Merihdemiral) March 12, 2020

'Io sto bene e non c'è panico. Grazie a coloro che hanno fornito il loro supporto'

Lo stesso Demiral ha voluto tranquillizzare tutti suoi follower postando la frase "io sto bene e non c'è panico.

Grazie a coloro che hanno fornito il loro supporto. Si prega di prendere le misure necessarie". Il turco ha quindi confermato che non ha contratto il virus e che quindi proseguirà il suo lavoro personalizzato. Ha poi chiuso il messaggio con l'hashtag di riferimento associato all'emergenza contagio, ovvero #iorestoacasa. Oltre a Demiral, di recente anche Paulo Dybala ha voluto tranquillizzare i suoi cari e tutti i suoi follower. Ha infatti smentito le voci lanciate dai media sudamericani che parlavano di un possibile giocatore contagiato dal virus. L'argentino ha confermato di stare bene ribadendo ed invitando tutti ad adeguarsi alle direttive che il Governo ha adottato per tutta la popolazione italiana.

Oltre alla Juventus, anche l'Inter è in quarantena avendo disputato l'ultima partita di campionato proprio contro la squadra di Maurizio Sarri.