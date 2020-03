Il futuro di Mauro Icardi è completamente avvolto nel mistero. Il centravanti argentino è di proprietà ancora dell'Inter ed è stato ceduto al Paris Saint Germain solo l'ultimo giorno della scorsa sessione estiva di Calciomercato in prestito con diritto di riscatto fissato a settanta milioni di euro. Dopo un buon inizio il rendimento è calato, finendo ai margini dell'undici titolare e mettendo in discussione un riscatto che sembrava scontato solo fino a qualche settimana fa. I nerazzurri sperano in un cambio di marcia visto che con la sua cessione potrebbero finanziare il mercato e realizzare una notevole plusvalenza.

L'idea di Wanda

Il trasferimento di Mauro Icardi al Paris Saint Germain è stato molto discusso la scorsa estate. Il centravanti argentino non sembrava intenzionato a lasciare l'Inter e solo l'ultimo giorno ha accettato l'addio, consapevole del fatto che non avrebbe trovato spazio agli ordini di Antonio Conte. L'ex capitano è stato subito decisivo con la maglia dei parigini, mettendo a segno cinque reti in sei presenze in Champions League, a fronte di dodici reti in venti partite di Ligue 1. Da gennaio, in poi, però, Maurito è calato e adesso il suo futuro sembra essere molto incerto.

Il club francese starebbe ragionando sul fatto di esercitare il diritto di riscatto da settanta milioni di euro. Pesano anche le polemiche sui rapporti all'interno dello spogliatoio e sulla festa di compleanno che ha visto protagonisti alcuni compagni il giorno dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Stando a quanto riportato da Le10sport, la moglie e agente, Wanda Nara, sarebbe orientata a spingere per la permanenza al Paris Saint Germain di Icardi.

La showgirl argentina, al netto delle difficoltà di fare da ‘pendolare’ tra la Francia e Milano, avrebbe stretto molte amicizie nella capitale transalpina. Un cambio netto rispetto a quanto si diceva fino a qualche settimana fa.

Interesse della Juventus

Nonostante la volontà di Wanda Nara di restare al Paris Saint Germain, sarebbe ancora vivo l'interesse della Juventus, alla ricerca di un numero nove importante.

I bianconeri hanno seguito Mauro Icardi già la scorsa estate, facendo rimanere libero non a caso il numero nove. L'idea del direttore sportivo, Fabio Paratici, sarebbe quella di trattare direttamente con i francese, una volta che questi avranno esercitato il diritto di riscatto dall'Inter. In questo modo si potrebbe intavolare un clamoroso scambio che vedrebbe in direzione Parigi Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain, sacrificati sull'altare del fair play finanziario.