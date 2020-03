Uno dei giornalisti sportivi più apprezzati in Italia è sicuramente Italo Cucci. Come è noto da tempo collabora con il Corriere dello Sport e di recente ha detto la sua sul tecnico della Juventus, Maurizio Sarri. Il giornalista dapprima si è soffermato su come il tecnico toscano rappresenti l'esatto opposto di quello che la società bianconera ha sempre professato nella sua storia. In particolar modo il giornalista ha dichiarato che il motto della Juventus è sempre stato "vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta", con le vittorie che spesso sono arrivate nonostante un gioco non di certo entusiasmante.

Passare da Massimiliano Allegri a Maurizio Sarri è un evidente cambio radicale per la Juventus. Italo Cucci ha infatti dichiarato "Max Allegri ha rappresentato in anni vittoriosi il vero spirito juventino, quello del popolo che finge di essere triccheballacche e putipù e invece vuole solo vincere". La scelta di Maurizio Sarri ha quindi destato dubbi, confermati anche dallo stesso tecnico toscano, che si è lasciato andare, secondo il giornalista, in dichiarazioni poco felici.

'Sarri ha rivelato di essere anti-juventino dentro'

Secondo Italo Cucci infatti in due occasioni Maurizio Sarri ha mostrato di non essersi calato nell'ambiente bianconero. La prima 'critica' mossa dal giornalista sono quella frase dopo Napoli-Juventus, quando i bianconeri hanno rimediato una sonora sconfitta al 'San Paolo' di Napoli. Il tecnico toscano infatti aveva sottolineato come, se avesse dovuto decidere di perdere contro qualcuno, avrebbe preferito farlo proprio per mano della squadra guidata da Gennaro Gattuso.

Altra battuta infelice per Cucci è quella riguardante il presunto rigore a favore della Juventus contro il Lione per fallo in area di rigore su Dybala. Come dichiarato dal tecnico toscano, quel fallo in Italia sarebbe stato fischiato. Per i più maliziosi quella dichiarazione può essere interpretata come se in Italia la Juventus sia agevolata dagli arbitri. Evidente quindi che sia stata una battuta infelice, lo stesso Cucchi ha chiusa la sua considerazione su Maurizio Sarri con una dichiarazione molto provocatoria in merito alle uscite infelici prima menzionate: "Sarri ha rivelato di essere anti-juventino dentro".

Il futuro della panchina bianconera

Evidente quindi come il futuro professionale di Maurizio Sarri alla Juventus non sembra così certo, molto dipenderà dai risultati che i bianconeri raccoglieranno da qui a fine stagione. Il mese di marzo sarà decisivo in questo senso, in quanto la Juventus dovrà confermarsi in campionato ma soprattutto dovrà cercare di passare il turno sia in Coppa Italia che in Champions League.