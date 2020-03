La Juventus la scorsa stagione ha dovuto interrompere il suo cammino europeo ai quarti di finale di Champions League, battuta dall'Ajax. Una disfatta su cui ha pesato anche l'assenza dell'ala brasiliana Douglas Costa. Già nell'andata disputata ad Amsterdam (finita 1-1) Costa aveva fatto intravedere tutta la sua qualità colpendo un palo, ma un suo infortunio prima del match del ritorno aveva impedito ad Allegri di schierarlo a Torino. In questa stagione il brasiliano è partito benissimo nel 4-3-3 di Maurizio Sarri, ma per l'ennesima volta gli infortuni ne hanno condizionato l'impiego.

L'ultimo in ordine di tempo lo ha subito nel match contro l'Hellas Verona. Un infortunio che lo ha tenuto fermo fino alla settimana scorsa, quando è stato convocato per la trasferta Champions League contro il Lione.

Douglas Costa dunque è tornato disponibile anche per Juventus-Inter, posticipata però al 13 maggio per l'emergenza Coronavirus, anche se secondo le ultime indiscrezioni la partita potrebbe essere anticipata. Proprio il rinvio della partita ha permesso al giocatore di godersi un altro po' di riposo con la sua famiglia.

Su Instagram il giocatore brasiliano ha deciso di condividere una foto molto dolce con protagonista sua figlia.

La foto della figlia di Douglas Costa con la maglia bianconera

Il brasiliano ha 'sfruttato' il weekend di riposo concesso dal tecnico bianconero Maurizio Sarri (a causa del rinvio di Juventus-Inter) per godersi la famiglia. Sul suo account ufficiale di Instagram Costa ha postato la foto di sua figlia che indossa la maglia della Juventus.

Evidente come il giocatore si sia integrato bene a Torino e sia molto legato ai colori bianconeri. Sotto la foto postata l'ala bianconera ha scritto: "Anto 11", in riferimento al nome della piccola ed al suo numero di maglia nella Juve. Il giocatore, come dicevamo, potrebbe essere schierato titolare contro il Milan in Coppa Italia, anche se è ancora troppo presto per dirlo. La semifinale di ritorno della competizione nazionale si disputerà mercoledì 4 marzo all'Allianz Stadium, dopo che l'andata a San Siro è finita 1-1.

Il brasiliano è pronto a dare il suo contributo alla Juventus in questa parte della stagione. Marzo è un mese importante per i bianconeri, che dovranno confermarsi in campionato e possibilmente andare avanti in Coppa Italia e Champions League.

Il calendario della Juventus

Douglas Costa, come dicevamo, è pronto a tornare a completa disposizione di Maurizio Sarri già in Juventus-Milan di Coppa Italia. Il tecnico toscano, però, cercherà di gestirlo al meglio per evitare che possa avere delle ricadute. Dopo la Coppa Italia la Juventus dovrebbe giocare domenica 8 marzo alle ore 18:00 contro il Bologna.

Il condizionale è d'obbligo, perché non è escluso che il match del Dall'Ara possa essere posticipato: secondo le ultime indiscrezioni infatti Juventus-Inter potrebbe essere recuperata lunedì 9 marzo, rinviando il posticipo della 27esima giornata di campionato.