Dopo le disposizioni del Governo italiano che ha imposto di giocare a porte chiuse, nel prossimo weekend torna finalmente la Serie A. Saranno recuperati i match non disputati la settimana scorsa fra i quali spicca Juventus-Inter. Il Derby d'Italia si giocherà domenica 8 marzo alle ore 20:45 all''Allianz Stadium' di Torino. Sarà l'ennesimo banco di prova per Maurizio Sarri che, dopo la disfatta europea contro il Lione, è chiamato a riscattarsi nel match contro i nerazzurri. Secondo alcuni media sportivi la posizione del tecnico toscano è a rischio alla Juventus, se non nell'immediato quanto meno a fine stagione.

Di recente il noto giornalista Raffaele Auriemma a Tiki Taka ha avanzato la possibilità di un esonero di Maurizio Sarri in caso di sconfitta contro l'Inter, con un possibile ritorno di Massimiliano Allegri. Non ci sono conferme a riguardo: è certo che buona parte dei sostenitori bianconeri vorrebbe un eventuale cambio fra Sarri e Allegri. A confermarlo la poca fiducia dei tifosi juventini nei confronti dell'ex tecnico del Chelsea è la nota agenzia di scommesse sportive Eurobet, che ha effettuato di recente un sondaggio fra i sostenitori bianconeri.

Eurobet: Gasperini, Guardiola e Zidane i più votati dai tifosi per il post Sarri

Dopo un sondaggio effettuato dall'Osservatorio Eurobet (che invitava i sostenitori bianconeri a votare il prossimo tecnico della Juventus), è emerso che solo il 3,5% di loro si aspetta di vedere Maurizio Sarri alla guida tecnica della Juventus anche la prossima stagione. Sorprendentemente i tifosi hanno votato come preferito l'attuale allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini con il 35% dei voti.

Segue il catalano Guardiola al 31%, che potrebbe lasciare il Manchester City prima della scadenza del suo contratto (giugno 2021) soprattutto se venisse confermata la squalifica in Champions League per due edizioni alla squadra inglese. Distanziato, di molto, al terzo posto troviamo l'attuale tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, votato dall'11% dei tifosi. Chiudono la classifica Simone Inzaghi (Lazio) al 6,5% e Massimiliano Allegri al 2,5%.

Zidane ed il Real Madrid

Proprio nelle ultime ore è rimbalzata l'ennesima indiscrezione in merito ad uno screzio fra il tecnico francese ed il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Secondo il 'Corriere della Sera', il francese potrebbe lasciare a fine stagione la Spagna e trasferirsi alla Juventus. Nella società bianconera potrebbe trovare il centrocampista Paul Pogba, destinato a lasciare il Manchester United. Come è noto la Juventus è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e potrebbe decidere di investire proprio sul nazionale francese.