Dopo il flashmob musicale in tutta Italia che ha spinto gli Italiani a intonare canzoni direttamente dal balcone o dalle finestre di casa, il programma tv 'Le Iene' (che non va in onda in queste settimane per cautela sanitaria) lancia la Quarantena League. In questi giorni in cui l'emergenza Coronavirus costringe gli Italiani a stare a casa per evitare il rapido diffondersi del contagio, ecco che saltano fuori tante idee per affrontare queste giornate di quarantena. E per i più nostalgici delle partite di calcio, della Serie A e della Champions League, la Quarantena League può essere un modo divertente per rivivere le emozioni che solo una partita di calcio sa regalare.

Quarantena League, la sfida lanciata da Le Iene

Quarantena League è un torneo virtuale di calcio che sarà disputato giocando con il famoso Fifa 2020 e che sarà trasmesso sul sito de Le Iene a partire dal prossimo giovedì 19 marzo, oltre che sui canali social Instagram e Facebook della trasmissione televisiva.

L'idea è partita proprio dalla redazione del programma televisivo Le Iene con lo scopo di impegnare il tempo libero che gli Italiani si ritrovano a disposizione, rispettando in ogni caso le indicazioni dello Stato sul restare a casa: in effetti, se da un lato i partecipanti al Quarantena League giocheranno direttamente dal divano di casa, dall'altro gli spettatori potranno assistere a tale torneo direttamente da casa, sul sito del programma tv.

Quarantena League, chi sono i partecipanti

Il programma de Le Iene è riuscito fino ad ora a reclutare diversi campioni del calcio italiano. Tra i primi ad accettare la sfida vi sono sia campioni di oggi, come Mario Balotelli, Ciro Immobile, Andrea Petagna, Federico Chiesa, Domenico Berardi, sia campioni del passato: molti Campioni del mondo, come Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro, ma anche Oddo, Ciro Ferrara, Bernardo Corradi.

E tanti altri ancora.

Tutti saranno rigorosamente seduti sul proprio divano con pantofole e magari pigiama, pronti per aggiudicarsi il titolo di vincitore della Quarantena League.

I vari match che si disputeranno a colpi di joystick saranno commentati anche da Pierluigi Pardo e dalla Gialappa's Band, il primo per offrire un commento tecnico, il secondo per strappare una risata agli spettatori.

Quarantena League, quando inizia

Il torneo virtuale di calcio su Fifa 20 partirà giovedì 19 marzo alle ore 12, mentre mercoledì 18 marzo ci saranno, sempre in diretta sul sito de Le Iene e con la partecipazione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino direttamente dalle loro case, i sorteggi degli accoppiamenti del torneo che si concluderà definitivamente con la finalissima di lunedì 23 marzo.