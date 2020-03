Il noto giornale sportivo torinese Tuttosport ha intervistato ieri l'ex attaccante Luca Toni. Quest'ultimo si è soffermato sul mercato della Juventus, peraltro sua ex squadra, in riferimento in particolar modo a un nuovo giocatore offensivo che potrebbe arrivare in bianconero durante il prossimo Calciomercato estivo.

Sono tanti i nomi su cui il campione del mondo a Germania 2006 si è soffermato nell'intervista, da Harry Kane a Timo Werner, fino ad arrivare ad Haaland, Icardi e Gabriel Jesus. Luca Toni ha infatti dichiarato "Kane è un centravanti vero, prestante, che riempie l'area come pochi altri.

Icardi è cresciuto nel PSG, ma fuori area deve fare meglio". Piccola menzione anche per la punta norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland, il quale - secondo Toni - sta dimostrando di essere un ottimo giocatore, ma sarebbe interessante vederlo fra tre anni.

Su Timo Werner invece l'ex bomber ha sottolineato come stia trascinando il Lipsia ma ancora deve far lo step definitivo per diventare un giocatore da grande squadra. Diverse invece le caratteristiche tecniche della punta brasiliana del Manchester City Gabriel Jesus, definito da Luca Toni come il "meno bomber", ma molto bravo nell'aprire gli spazi e nel fare assist.

'Gabriel Jesus sarebbe la spalla ideale di Cristiano Ronaldo'

Non ha dubbi Luca Toni: "Gabriel Jesus sarebbe la spalla ideale di Cristiano Ronaldo". Secondo l'ex punta bianconera infatti il portoghese "non è un centravanti puro, ma è quello che alla fine segna di più e deve fare più gol". Per questo avere una spalla come il brasiliano sarebbe il massimo, perché permetterebbe a CR7 di essere ancora più prolifico in zona gol.

Il brasiliano infatti è molto tecnico e bravo nell'imbeccare i compagni di squadra. Ancora su Gabriel Jesus ha infine aggiunto: "segna ma fa anche segnare molto, ha soltanto 22 anni e sarebbe a mio avviso il partner perfetto per portoghese".

Su Kane invece Toni ha detto: "Un bomber troppo bomber, che reputo il migliore degli under 30, non è detto che si trovi a meraviglia con Cristiano Ronaldo".

Luca Toni e la classifica delle punte

Lo stesso Toni, relativamente ai nomi prima menzionati, ha fatto una sorta di classifica dando dei voti specifici. Ha infatti dichiarato "Gabriel Jesus è da 8.5, Haaland da 7.5, Werner da 7". Secondo l'ex attaccate emiliano inoltre Kane sarebbe evidentemente superiore ad Icardi.

Restando in tema di voti, Toni ha poi dichiarato: "Se Kane vale 9 come valore assoluto, Icardi è da 8, la punta del Psg è coetaneo dell’inglese e come lui è un gran finalizzatore, però adesso è meno completo, deve migliorare nel gioco con la squadra".