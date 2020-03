Cattive notizie per l'SSC Napoli. Durante la partita finale della seduta d’allenamento mattutina al Centro Tecnico di Castel Vulturno, Lorenzo Insigne e Nikola Maksimovic sono stati costretti a ritirarsi in anticipo a causa di problemi muscolari, disputando soltanto un tempo. Una brutta giornata anche per Diego Demme, che ha dovuto abbandonare il campo per un trauma contusivo al ginocchio.

Risentimento muscolare per Insigne e Maksimovic

L'attaccante napoletano e il difensore serbo hanno accusato entrambi dei risentimenti muscolari ed hanno dovuto sospendere in anticipo gli allenamenti condotti sul campo 1 per evitare di compromettere ulteriormente le proprie condizioni fisiche.

Problemi che vanno a sommarsi, in un momento in cui il Napoli deve già fare a meno dei difensori Malcuit e Koulibaly e che da ieri deve fare i conti anche con un altro infortunio, sempre di natura muscolare, occorso al portiere Alex Meret. Quest'ultimo è stato già sottoposto alle dovute terapie e sta seguendo un programma di allenamento personalizzato in palestra.

Contuso Diego Demme

Nella stessa giornata, anche il centrocampista Diego Demme si è visto costretto a ritirarsi. Il giocatore tedesco ha subito un trauma contusivo al ginocchio.

I tre giocatori dovranno approfittare del sabato e della domenica per riposarsi e cercare di recuperare il più possibile la propria forma fisica. Il prossimo match di campionato contro la squadra del Verona dovrebbe tenersi il prossimo 13 marzo alle 18:30, salvo cambiamenti. Si spera che i tre compagni di squadra riescano a rimettersi in sesto in tempo per poter prendere parte all'incontro.

Migliorano Koulibaly e Malcuit

A rasserenare gli animi dei tifosi degli azzurri ci pensa Koulibaly. Il difensore senegalese si sta riprendendo dall'infortunio dello scorso dicembre subito nel corso della partita contro il Parma. Le sue prestazioni sono apparse in netto miglioramento, tanto da consentirgli di allenarsi insieme ai compagni di squadra. Se la fase di recupero continua a dare ottimi risultati, non è escluso che possa essere convocato nella partita contro i gialloblu.

Nel frattempo Malcuit continua ad allenarsi sia in palestra che sul campo 2.

Gli infortuni di Insigne, Maksimovic e Demme

Intervistato a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale radiofonica ufficiale del club calcistico partenopeo, il giornalista di Sky Francesco Modugno ha fornito il suo punto di vista riguardo agli infortuni di Insigne, Maksimovic e Demme: "Gennaro Gattuso, quest'oggi, nella partitella in famiglia voleva grande impegno, voleva qualcosa di serio, e così è stato. Ci sono stati degli interventi piuttosto duri, così i calciatori hanno subito un po' l'intensità del match che è stato tutt'altro che in famiglia".

Secondo il giornalista, quindi, l'allenatore avrebbe chiesto ai suoi giocatori di dare il massimo, come se stessero disputando una vera partita di campionato. Di conseguenza l'intensità di ogni azione ha fatto sì che ciascuno intervenisse su quello che in quel momento era il proprio avversario con la giusta dose di grinta e aggressività. "Il tecnico del Napoli - ha sottolineato Modugno - prima dei giorni di riposo voleva grande impegno da parte dei suoi ragazzi. Così è stato, la sua richiesta è stata presa sul serio e ci sono stati degli interventi molto duri in campo".

Sul campo Gattuso è sempre stato un guerriero, non a caso il suo carattere competitivo ed energico gli è valso il soprannome 'Ringhio'.

Non c'è da stupirsi se il suo obiettivo è quello di testare la tempra e la resistenza dei suoi giocatori.