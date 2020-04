La Serie A aspetta ancora di sapere quando si potrà tornare a giocare, nel frattempo sono i rumors di Calciomercato a tenere banco anche in casa Juventus. Non c'è dubbio infatti che anche i bianconeri durante la prossima estate saranno tra le squadre che proveranno a migliorare il loro organico. Anzi, in realtà lo hanno già fatto, visto che a gennaio hanno ufficialmente ingaggiato lo svedese Kulusevski dal Parma, che vestirà il bianconero dalla prossima stagione.

Calciomercato Juve: torna un terzino?

Una delle priorità del prossimo calciomercato per la Juventus sarà rinnovare il pacchetto arretrato, soprattutto sugli esterni. A destra Sarri ha impiegato nella stagione in corso Cuadrado nel ruolo di terzino, pur avendo il colombiano caratteristiche molto offensive. Danilo e De Sciglio hanno invece trovato poco spazio anche a causa di qualche acciacco di troppo. A sinistra invece il tecnico ha praticamente fatto sempre giocare Alex Sandro, chiedendo gli straordinari al brasiliano anche quando non era al top della condizione.

E così in estate, come detto, ci potrebbero essere delle novità. A destra la Juventus starebbe seguendo con attenzione la pista Achraf Hakimi. Il terzino marocchino classe '98 del Borussia Dortmund tornerà al Real Madrid per fine prestito, ma gli spagnoli potrebbero prendere in considerazione l'ipotesi di cederlo. Tra i possibili partenti invece c'è De Sciglio. Il laterale, che può coprire entrambe le corsie, piace al Psg che del resto voleva strapparlo alla Juve già nello scorso mese di gennaio.

Tanti i possibili rinforzi a sinistra. Si è parlato di grandi nomi come Alaba, Marcelo e Emerson Palmieri come possibili obiettivi della Juventus. Ma SportMediaset rilancia l'ipotesi ritorno per Luca Pellegrini. I bianconeri hanno ingaggiato questo giovane laterale sinistro dalla Roma, prolungando il suo prestito al Cagliari anche per questa stagione. Il terzino si sta ben disimpegnando e la sua crescita è costante.

Per questo motivo non è da escludere che nel prossimo campionato il giocatore possa rimanere nell'organico dei torinesi, senza essere nuovamente ceduto in prestito, e possa essere proprio lui la prima alternativa ad Alex Sandro.

Lo United vorrebbe De Ligt per Pogba

Nel frattempo un altro rumor di calciomercato tiene banco tra i tifosi bianconeri. Come ha riportato Il Corriere dello Sport infatti il Manchester United sarebbe intenzionato a cedere Paul Pogba alla Juventus, ma in cambio vorrebbe un elemento importante della squadra di Maurizio Sarri, vale a dire il difensore centrale olandese De Ligt.

Che ha anche lui una quotazione molto alta. E' vero che il centrocampista francese è uno degli obiettivi primari della Juve, tuttavia sembra davvero molto complicato che la società torinese possa privarsi di uno dei giocatori più giovani e forti che ci sono in circolazione, peraltro arrivato la scorsa estate.