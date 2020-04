Proseguono le indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus, anche in questo periodo molto difficile per l'emergenza sanitaria. La dirigenza bianconera sta lavorando per rinforzare la squadra nella prossima sessione di calciomercato estivo. Dovrebbero esserci delle novità anche per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, la Juventus potrebbe decidere di fare un tentativo per quello che da molti è considerato il migliore portiere in circolazione.

Stiamo parlando di Marc André Ter Stegen, numero uno del Barcellona. L'estremo difensore tedesco negli ultimi anni ha notevolmente alzato il suo rendimento, migliorando la reattività e soprattutto la sensibilità nei piedi. Il Barcellona potrebbe mettere il portiere tedesco su mercato nella prossima sessione estiva. A rilanciare voci in tal senso è la testata spagnola Sport.

Mercato Juventus, i bianconeri sarebbero interessati a Ter Stegen

Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni della stampa spagnola, Ter Stegen potrebbe essere il prossimo colpo di mercato della Juventus.

Come scrive il noto quotidiano iberico Sport, infatti, il contratto del numero uno tedesco scadrà nel 2022 e le trattative per il rinnovo sarebbero ad un punto morto. Il Barcellona potrebbe decidere di metterlo sul mercato per non correre il rischio di perderlo a parametro zero. La Juventus starebbe seguendo la situazione con grande attenzione, anche se, occorre ricordarlo, Szczesny ha disputato una stagione di altissimo livello, dimostrandosi sicuramente uno dei migliori portieri in circolazione.

Sul numero uno della nazionale tedesca, comunque, ci sarebbero alcuni top club del calcio europeo, come Manchester City e Bayern Monaco, disposti a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. Il Barcellona, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo portiere, valutato tra i cinquanta ed i sessanta milioni di euro.

Juventus, Paratici avrebbe messo nel mirino Sergi Roberto

La Juventus, inoltre, vorrebbe rinforzare anche il reparto degli esterni a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Sempre stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Sergi Roberto, giocatore cresciuto nella cantera del Barcellona, in grado di essere impiegato sia come terzino destro che come esterno offensivo. La dirigenza del club blaugrana non lo riterrebbe incedibile e sarebbe disposta ad uno scambio; il Barcellona gradirebbe alcuni giocatori della Juventus, in particolare Bentancur, De Sciglio, Pjanic e Bernardeschi.