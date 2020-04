Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Gonzalo Higuain in quanto l'attaccante sudamericano potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva. Il direttore sportivo del club bianconero, Fabio Paratici, ha provato a cederlo già l'anno scorso, ma il nativo di Brest è voluto rimanere a tutti i costi a Torino. Su di lui ci sono River Plate, Valencia ed alcuni club della Major League Soccer americana. La dirigenza bianconera si sarebbe già mossa per cercare degli eventuali sostituti.

In cima alla lista di Paratici ci sarebbero Harry Kane, fortissimo attaccante britannico che milita nelle fila del Tottenham ed Erling-Braut Haaland, talentuoso centravanti del Red Bull Salisburgo. In questi giorni sono stati accostati alla Juventus anche Mauro Icardi, vecchio pallino di Fabio Paratici ed Arkadiusz Milik, il quale sarebbe in uscita dal Napoli. Stando a quanto riporta Sportmediaset, però, nel mirino della Juventus ci sarebbe anche Duvan Zapata dell'Atalanta. L'attaccante colombiano ha avuto numerosi problemi fisici negli ultimi mesi, ma ha comunque messo a segno dodici reti in questa stagione.

Il ventinovenne avrebbe un prezzo sicuramente più basso rispetto a quello di Mauro Icardi, valutato dall'Inter almeno settanta milioni di euro. Anche a livello di ingaggio, Zapata ha delle richieste meno esose rispetto a quelle dell'argentino.

Mercato Juventus, possibile colpo Zapata in estate

Il presidente dell'Atalanta Percassi non dovrebbe chiedere una cifra superiore ai trentacinque-quaranta milioni di euro per l'attaccante colombiano.

Duvan Zapata ha militato nelle fila dell'Udinese e della Sampdoria, oltre che del Napoli, ma ha trovato la sua dimensione a Bergamo, dove è letteralmente esploso. Zapata potrebbe rivelarsi il partner perfetto per Cristiano Ronaldo. Fisicamente devastante, l'attaccante colombiano è dotato anche di grande velocità e di senso del gol. Sa segnare in tutti i modi ed in area è un vero stoccatore. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, nel mirino Arthur del Barcellona

Intanto, la Juventus sta cercando rinforzi anche per il reparto mediano e avrebbe messo nel mirino Arthur, talentuoso centrocampista che milita nelle fila del Barcellona. Il club blaugrana lo valuta tra i cinquanta ed i sessanta milioni di euro e non è disposto a fare sconti alla Juventus. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio con Bentancur o con de Ligt. Il club bianconero, però, non avrebbe intenzione di privarsi dei suoi gioielli.