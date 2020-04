Il Milan in estate potrebbe dare il via all'ennesima rivoluzione di mercato, soprattutto se il nuovo allenatore dovesse essere realmente Ralf Rangnick. L'ex tecnico del Lipsia si è ben distinto anche nel ruolo di dirigente sportivo della società tedesca, riuscendo ad individuare dei giovani promettenti a costi contenuti.

Tornando al Milan, ovviamente prima di effettuare le operazioni in entrata sarà necessario incassare denaro fresco da qualche cessione pesante: in questo momento, nella lista dei probabili partenti ci sarebbero Donnarumma, Romagnoli e Paquetà.

Qualora il club lombardo dovesse riuscire a piazzarli tutti e tre, potrebbe guadagnare circa 130 milioni di euro. Questo denaro verrebbe poi reinvestito su alcuni talenti.

Tuttosport ritiene che sia stata già stilata una lista di otto giovani obiettivi per la prossima stagione. Tra questi, il nome più altisonante è indubbiamente quello di Sandro Tonali del Brescia, ma in questo caso bisognerebbe battere la concorrenza di Juventus e Inter e fare i conti con una valutazione di circa 50 milioni di euro.

Un altro centrocampista molto apprezzato in casa Milan pare sia il classe 1999 del Benfica, Florentino Luis. Di recente si è parlato anche di un probabile scambio tra le due società, con il 21enne portoghese che arriverebbe in Italia e Paquetà che invece si trasferirebbe in Portogallo.

Milan: Tonali, Ricci e Scamacca tra gli obiettivi per il prossimo mercato

Attualmente appare ancora incerto il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

L'accordo in essere con il club rossonero è in scadenza al termine della stagione, e il fuoriclasse svedese si starebbe guardando intorno per trovare una squadra che gli consenta di giocare con continuità per far sì che possa essere convocato con la Svezia per i campionati europei del 2021.

Qualora Ibra dovesse lasciare Milano, la società meneghina potrebbe puntare su un giovane promettente, Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo ma in questo momento in prestito all'Ascoli.

Restando in Serie B, si starebbe seguendo da vicino la stellina dell'Empoli Samuele Ricci.

Invece, soprattutto se dovesse arrivare Rangnick, il Milan potrebbe virare sul centrocampista ungherese Szoboszlai o sull'olandese Koopmeiners, capitano dell'AZ Alkmaar.

Milan: piace Noussair Mazrauoi dell'Ajax

Infine, da seguire altri due giovani calciatori che sarebbero nel mirino del Milan. Innanzitutto ci sarebbe il difensore dell'Ajax Noussair Mazraoui. Questi potrebbe essere in pole-position per il ruolo di terzino destro, soprattutto perché gli attuali giocatori rossoneri in questo reparto, Andrea Conti e Davide Calabria, non hanno convinto fino in fondo i vertici rossoneri.

Infine, nella probabile lista di mercato milanista ci sarebbe anche il giovane canadese del Gent, Jonathan David. L'attaccante classe 2000 ha dimostrato tutte le sue qualità nel campionato belga, realizzando 18 gol in 27 partite, 3 reti in 7 match di Europa League, dopo aver firmato il tabellino 2 volte nelle 6 gare dei preliminari della competizione europea.