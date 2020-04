La Juventus durante il Calciomercato invernale ha effettuato delle cessioni molto pesanti. Due su tutte quelle di Mario Mandzukic (finito al Al-Hilal in Qatar) e di Emre Can (trasferitosi al Borussia Dortmund). Entrambi le partenze hanno permesso alla società bianconera di ottenere un ricavo importante (un totale di circa 35 milioni di euro) e soprattutto un risparmio importante sul monte ingaggi. Come è noto però, l'addio del centrocampista tedesco è stato motivato anche dal difficile rapporto fra il giocatore ed il tecnico della Juventus Maurizio Sarri.

Quest'ultimo ad agosto 2019 escluse Emre Can dalla lista Champions League, decisione che non andò giù al nazionale tedesco che manifestò il suo disappunto a mezzo stampa. La situazione rientrò, ma il tedesco non riuscì ad ottenere molta considerazione da Sarri neanche per le partite di Serie A. Da lì l'inevitabile cessione a gennaio al Borussia Dortmund. Emre Can, in una recente intervista a Bild, è tornato di nuovo sul suo passato bianconero lanciando l'ennesima frecciatina pesante al tecnico della Juventus Maurizio Sarri.

'Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità, ho vissuto momenti difficili'

Emre Can, in un'intervista al noto giornale tedesco 'Bild', ha dichiarato: "Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità, ho vissuto momenti difficili".

Lo stesso centrocampista tedesco ha voluto sottolineare come con Massimiliano Allegri era parte integrante della rosa e giocava spesso titolare, in Serie A ed in Champions League. Fra l'altro, i tifosi bianconeri ricordano molto bene la sua prestazione contro l'Atletico Madrid negli ottavi di finale di ritorno di Champions League della scorsa stagione. Il tedesco fu decisivo nel ruolo di terzo difensore centrale di destra contribuendo alla vittoria per 3 a 0 all'Allianz Stadium di Torino.

Lo stesso Emre Can, alla Bild, ha aggiunto: "La Juve è stato comunque un bel capitolo della mia carriera".

La stagione di Emre Can

Emre Can ha iniziato la sua stagione alla Juventus, ma nella prima parte non ha inciso molto in quanto Sarri non gli ha dato molto spazio. Ha infatti raccolto appena 8 presenze nei primi 6 mesi della stagione, tutte in Serie A. Il tecnico toscano però, in una conferenza stampa, spiegò che il tedesco non era molto congeniale al suo gioco.

Vedendolo infatti come mezzala, Sarri in quel ruolo vuole giocatori che sappiano inserirsi mentre Emre Can è un giocatore statico che fa della fisicità e dell'equilibrio le sue principali caratteristiche tecniche. Trasferitosi a fine gennaio al Borussia Dortmund, ha raccolto 4 presenze ed 1 gol con la maglia della società tedesca prima della sospensione forzata dovuta al Coronavirus.