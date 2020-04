In questi giorni si è parlato molto del futuro di Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus. Infatti, la scorsa settimana sono circolate alcune indiscrezioni secondo le quali il Pipita non vorrebbe tornare a Torino, perché preoccupato per la salute della madre e per la situazione legata alla situazione sanitaria. Ma, al momento, l'argentino non ha mandato nessuna comunicazione ufficiale alla Juventus, perciò finché il club non convocherà ufficialmente i giocatori che sono all'estero non si potrà capire quali sono le sue reali intenzioni.

Il Pipita, però, è tornato a parlare e lo ha fatto tramite il quotidiano sportivo spagnolo Marca. Higuain, in particolare, ha svelato che nel 2014 pensò di lasciare il calcio, ma che sua madre lo convinse a non mollare. Infatti, il legame tra l'attaccante della Juventus e la sua mamma è qualcosa di unico come ha spiegato lui stesso. "Amo il calcio, ma amo mia madre di più", ha confidato Higuain. Ma, nel corso di questa intervista, il numero 21 juventino non ha risparmiato nemmeno una frecciata alla Vecchia Signora: “La verità è che, come dicono tutti, lo scorso anno mi hanno dato un calcio nel sedere: io non volevo andarmene, mi hanno cacciato".

Higuain parla del passaggio al Milan

Nell’estate del 2018 la Juventus acquistò Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per alzare il livello della sua rosa. Con l’arrivo di CR7, il club bianconero decise di cedere Higuain. Il Pipita ha spiegato che, con l’approdo alla Juventus di Ronaldo, la società gli disse che era in vendita: “Mi dissero che per me non c'era possibilità di restare, che stavano cercando una soluzione”.

In passato pensò al ritiro

Nel 2014, Gonzalo Higuain pensò di dire addio al calcio, ma sua madre Nancy glielo impedì: "Mi disse che non avrebbe permesso che lasciassi per lei", ha spiegato il Pipita che poi ha aggiunto che se fosse dipeso da lui avrebbe mollato il calcio per sempre. Higuain ha anche raccontato che da 14 anni a questa parte passa il Natale con degli estranei, ma in realtà in quel periodo vorrebbe sua madre.

L'attaccante della Juventus ha spiegato che certo, lui può pagare il biglietto aereo per la sua mamma, ma poi lei deve sobbarcarsi un viaggio di 15 ore: "Lei non è a 10 minuti da me". Inoltre, il Pipita ha spiegato che tutti sono pronti a giudicare solo per quello che un giocatore fa in campo senza pensare a tutto il resto: "È troppo esagerato, ma ormai sono abituato".

Higuain si chiude in se stesso

Spesso l'opinione pubblica pensa che i calciatori siano dei supereroi e in molti tendono a dimenticare che sono degli esseri umani e che esattamente come tutti hanno le loro fragilità. Gonzalo Higuain a Marca ha rivelato che spesso lui patisce le critiche: "Mi pento di chiudermi in me stesso e rimanere a casa, invece di uscire per paura di quello che potrebbero dirmi", ha spiegato il Pipita.

Inoltre, il giocatore della Juventus ha raccontato che in giro ci sono tante persone che magari hanno fatto cose molto brutte eppure escono a testa alta senza provare alcuna vergogna, mentre lui che è solamente uno sportivo non può andare in giro sereno.