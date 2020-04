L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri stanno lavorando con largo anticipo, anche a causa della sosta forzata del campionato, per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico, Antonio Conte. Per poterlo fare, però, in primis bisognerà resistere agli assalti dei top club europei per i migliori elementi che sono in squadra attualmente. Si sta parlando molto dell'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez e di quello del Manchester City per Milan Skriniar, ma nelle ultime ore anche Marcelo Brozovic sarebbe finito al centro dei rumors di mercato.

Liverpool su Brozovic

Uno dei giocatori che ha offerto praticamente sempre prestazioni al di sopra della sufficienza in casa Inter è sicuramente Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è ritenuto un intoccabile da Antonio Conte che, quando lo ha avuto a disposizione, lo ha praticamente schierato sempre dal primo minuto. Il giocatore ha saltato solo due gare in campionato, rifiatando nelle abbordabili sfide di Europa League dei sedicesimi, lasciando spazio a Borja Valero. Ormai da qualche anno l'ex Dinamo Zagabria gioca a certi livelli, dando anche continuità alle sue prestazioni, soprattutto dopo che Luciano Spalletti gli ha trovato il ruolo ideale, in mezzo al campo, in cabina di regia.

Le prestazioni del classe 1992 non sono passate inosservate attirando, stando a quanto riportato da Libero, l'attenzione di un top club europeo su tutti, il Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un centrocampista proprio con quelle caratteristiche, in grado di abbinare qualità tecniche e grande dinamismo in mezzo al campo. L'eliminazione agli ottavi di Champions League, infatti, porterà il club inglese a fare dei cambiamenti visto che alcuni giocatori sembrano ormai essere alla fine di un ciclo dopo aver vinto lo scorso anno la massima competizione europea ed essere ad un passo dalla conquista della Premier League in questa stagione.

La mossa dell'Inter

L'Inter non vorrebbe privarsi di Marcelo Brozovic la prossima estate. Il centrocampista croato è considerato uno dei pochi insostituibili in rosa, probabilmente anche più di Milan Skriniar, che piace al Manchester City. Per questo motivo sarebbero state avviate le trattative per il prolungamento del contratto. La mossa del club nerazzurro è quella di cercare di rimuovere la clausola rescissoria attualmente presente.

Il Liverpool, infatti, potrebbe non sedersi al tavolo delle trattative e pagare la clausola, che ammonta a sessanta milioni di euro, per strappare il giocatore ai nerazzurri. Eventualità che Marotta vorrebbe evitare, arrivando al rinnovo e, in questo modo, avendo forza in sede di trattativa.