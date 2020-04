Il Calciomercato della Juventus si muove in attacco. Quando le trattative riapriranno, Fabio Paratici dovrà valutare come migliorare il reparto offensivo di Maurizio Sarri che ruoterà ancora una volta tutto intorno a Cristiano Ronaldo. La priorità sarebbe quella di acquistare un bomber che affianchi il fenomeno portoghese e Paulo Dybala che sembra ogni giorno più vicino al rinnovo. Quasi sicuramente la punta centrale della Juve del prossimo anno non sarà Gonzalo Higuain destinato, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, a lasciare i bianconeri a fine stagione.

Calciomercato Juventus: Higuain potrebbe tornare al River Plate

I rumors di calciomercato che vedrebbero Higuain lontano dalla Juventus già dalla prossima estate si rincorrono ormai da tempo. Il Pipita non sta rendendo come ci si aspettava, soprattutto in termini di gol, e rimane il terzo giocatore con lo stipendio più alto della rosa con i suoi 7,5 milioni di euro all’anno dietro solamente a Ronaldo e De Ligt. Un ingaggio pesante che si scontra anche con i suoi 32 anni. Insomma la sensazione è che a Torino siano abbastanza convinti che l’avventura di mister 90 milioni, questa la cifra che fu pagata dalla Juve al Napoli per Gonzalo, sia giunta al termine.

Diverse le ipotesi per il futuro del bomber ma seconda Tuttosport la più probabile sarebbe quella del ritorno in Argentina dove lo accoglierebbe a braccia aperte il River Plate .

Icardi alla Juventus, è il primo candidato per sostituire Higuain

L’addio alla Juventus di Higuain dovrà poi essere colmato dall’arrivo di un nuovo centravanti. I nomi che ruotano intorno ai Campioni d’Italia sono tanti ma due sono i candidati forti.

Lontani dall’approdo in Italia Werner del Lipsia e Kane del Tottenham, il primo della lista resta Mauro Icardi. Maurito è il preferito di Fabio Paratici che da ormai un anno lo corteggia e prova portarlo sotto la Mole. Il futuro dell’argentino è molto ingarbugliato, il Paris Saint Germain non sembra convinto di riscattarlo a fine stagione e, nelle ultime ore, è tornata a circolare l’ipotesi di una permanenza all’Inter una volta rientrato da Parigi.

La Juve aspetta di capire come evolverà la situazione consapevole del fatto che sarebbe più facile trattare con i francesi che con i nerazzurri.

Gabriel Jesus alternativa a Mauro Icardi

Il secondo nome sul taccuino di Paratici per rinforzare l’attacco della Juventus è Gabriel Jesus. Il brasiliano di 22 anni sarebbe un grande colpo per età e talento ma il Manchester City sarebbe pronto ad alzare le barricate con una richiesta di circa 100 milioni di euro. Una cifra altissima che i bianconeri potrebbero provare ad abbassare con l’inserimento di giocatori nella trattativa: a Guardiola piacerebbe Douglas Costa per esempio, ma bisognerà capire se questo tipo di operazione verrà avvallata o meno dai citizens.

Gabriel Jesus dal canto suo non ha ancora espresso nessuna volontà ma l’esclusione degli inglesi dalle prossime competizioni europee potrebbe essere una molla su cui fare leva per convincerlo ad approdare in Serie A.

L’estate del calciomercato della Juventus sarà probabilmente concentrata sull’attacco con Higuain in partenza che dovrà essere sostituito con un profilo all’altezza. Mauro Icardi resta il primo della lista ma attenzione al sogno Gabriel Jesus, un’operazione difficile su cui Paratici sembra stia lavorando seriamente.