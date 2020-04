In questi giorni, uno dei giocatori più chiacchierati della Juventus è Gonzalo Higuain. Il Pipita, al momento, è in Argentina e ancora non si sa quando rientrerà a Torino. Infatti, qualche settimana fa, era circolata anche qualche indiscrezione, secondo il quale Higuain avrebbe pensato addirittura di non tornare affatto in Italia poiché era preoccupato a causa dell'emergenza sanitaria. Nelle ultime ore, però, Tuttosport ha rivelato che il bomber argentino avrebbe deciso di ritornare in Italia per continuare il campionato con la Juventus: tuttavia, la convocazione per ora ancora non è arrivata, visto che il club aspetta che venga fissata una data ufficiale per la ripresa degli allenamenti.

In attesa di avere novità su questo fronte, ci ha pensato il papà di Higuain a fare chiarezza sul futuro di suo figlio: "Tutto quello che si dice su Gonzalo non è vero", ha dichiarato Jorge Higuain a "LMN".

Parla il padre del Pipita

Jorge Higuain quest'oggi ha deciso di rompere il silenzio e di fare un po' di chiarezza sulla situazione di suo figlio. Infatti, negli ultimi giorni, si è parlato spesso del Pipita e di un suo possibile addio alla Juventus. Ma Jorge Higuain non ha dubbi che suo figlio resterà a Torino: "Posso dirvi una cosa; Gonzalo rimarrà alla Juventus, perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà", ha dichiarato il papà del pipita che poi ha aggiunto che suo figlio concluderà il suo ciclo contrattuale con la Juventus.

Inoltre, Jorge Higuain ha sottolineato che nella testa di Gonzalo non c'è la possibilità di lasciare Torino, visto che è molto amato dalla gente. Il papà del Pipita ha anche spiegato che il bomber juventino ama la società, la maglia bianconera e la tifoseria. Dunque, Jorge Higuain sembra aver spazzato via ogni voce che volevano Gonzalo lontano dalla Juventus. A questo punto, perciò, si attende solo il rientro a Torino del bomber argentino per la ripresa degli allenamenti.

Infatti, è possibile che il giocatore risponda alla convocazione bianconera, nonostante i suoi timori a causa del virus e la paura che lo attanaglia per lo stato di salute di sua mamma.

Higuain e il River

Nelle ultime ore, il nome di Gonzalo Higuain è stato accostato a più riprese al River Plate. Infatti, il Pipita in futuro potrebbe lasciare la Juventus per tornare in Argentina. Ma al momento questa ipotesi non sarebbe così concreta come ha spiegato il padre del Pipita: "Passato questo anno e mezzo di tempo, sarà Gonzalo a decidere cosa fare perché sarà padrone del proprio destino", ha spiegato Jorge Higuain.

Dunque, per ora, il ritorno del Pipita in Argentina non sembra così imminente e probabilmente se ne riparlerà nel 2021, quando il giocatore andrà in scadenza di contratto con la Juventus.