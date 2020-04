Il calcio è fermo in questo periodo di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus in tutto il Mondo, ma continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, giocatore sul quale stanno arrivando numerose voci in questo momento molto delicato, soprattutto dalla Spagna. Negli ultimi giorni, infatti, sono circolate voci su un suo possibile ritorno al Real Madrid, club al quale è ancora molto legato. A parlare, questa volta, è stato un compagno di nazionale del fuoriclasse portoghese.

Stiamo facendo riferimento a José Fonte, difensore che milita nelle fila del Lille. Il giocatore lusitano è stato intervistato da TalkSport e ha voluto parlare di Cristiano Ronaldo. Fonte ha dichiarato che il calciatore della Juventus sarebbe ancora molto attaccato al Real Madrid, uno dei club più importanti al mondo. Fonte ha aggiunto che Ronaldo ha tantissimi amici nella capitale spagnola e che avrebbe lasciato una porta aperta per il ritorno al club di Florentino Perez.

Mercato Juventus, ancora voci sul possibile ritorno di Ronaldo al Real Madrid

Non si fermano, dunque, le voci sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabeu. Anche il direttore di AS, la scorsa settimana, aveva aperto a questa possibilità, ribadendo il legame del fuoriclasse portoghese con l'ambiente e con la tifoseria delle Merengues. Resterebbe comunque da ricucire il rapporto tra Cristiano Ronaldo ed il presidente del club spagnolo Florentino Perez.

Due anni fa, infatti, i due non si sono lasciati benissimo. Ci sarebbe poi il problema dell'ingaggio. In caso di ritorno a Madrid, Ronaldo dovrebbe sicuramente accettare di ridursi lo stipendio, anche per via dell'emergenza Coronavirus. Sul campione portoghese, comunque, ci sarebbero anche altri top club europei, come il Paris Saint Germain ed il Manchester United. La società spagnola, infatti, potrebbe perdere uno tra Neymar e Kylian Mbappé.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, possibile la cessione di Adrien Rabiot

Sempre per quanto riguarda il calciomercato in uscita, uno dei giocatori a lasciare la Juventus potrebbe essere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese classe 1995, arrivato a Torino a parametro zero dal Paris Saint Germain, non ha certo entusiasmato in maglia bianconera, nonostante le numerose possibilità che gli ha concesso il tecnico Maurizio Sarri. Al termine della stagione, dunque, il centrocampista francese potrebbe valutare le eventuali offerte e decidere di proseguire la sua carriera altrove.