Jan Vertonghen (33 anni), Olivier Giroud (34 anni a settembre) ed ora Dries Mertens (33 anni a maggio). Il mercato dell'Inter per la prossima stagione starebbe guardando con sempre maggiore attenzione agli svincolati di lusso, giocatori di talento ed esperienza da inserire in organico senza dover pagare il costo del cartellino. A tal proposito, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta starebbe tentando l'affondo per Mertens, il cui futuro al Napoli è ancora tutto da decifrare. A rilanciare questa indiscrezione nelle ultime ore sono state diverse testate, fra le quali Sport Mediaset.

L'attaccante belga - qualora non dovesse trovare l'accordo con il club partenopeo - potrebbe preferire proprio la società milanese ad alcune squadre della Premier League britannica che pure lo starebbero corteggiando. Ci sarebbero, infatti, alcuni fattori che potrebbero spingere il calciatore di Lovanio al trasferimento a Milano. Innanzitutto l'amicizia che lo lega a Romelu Lukaku: il bomber della Beneamata gradirebbe molto avere con sé il connazionale attualmente in forze al Napoli, e in questo senso potrebbe fungere da mediatore per il buon esito di un'eventuale trattativa.

D'altronde, non è un caso se la società del Gruppo Suning stia pensando ad un altro belga, Vertonghen, per arricchire l'organico a disposizione di Antonio Conte.

Ovviamente, non manca il lato economico. Marotta sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione, compresa un'opzione per un terzo anno. Quest'offerta andrebbe a superare quanto proposto di recente dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: biennale da 4 milioni, 500mila euro di bonus e altri 2 milioni come premio al momento della firma.

In totale, una nuova intesa da 11 milioni per essere ancora nella squadra campana per i prossimi due anni.

Dunque, mettendo a confronto le due offerte, nel complesso quella interista andrebbe a superare quella napoletana per un milione di euro. Ma non bisogna sottovalutare un altro aspetto: a differenza di quanto accadrebbe se restasse nella squadra partenopea, dove la gestione dei diritti d'immagine sarebbe vincolata al club, a Milano invece non esisterebbe questo legame.

Un aspetto non da poco per un giocatore importante come Dries Mertens.

Mertens-Napoli: dopo l'incontro del 1° marzo la trattativa si è bloccata

La prospettiva di un approdo di Dries Mertens all'Inter a partire dalla prossima estate si sarebbe ripresentata in queste ultime settimane. Infatti, il 1° marzo, dopo un faccia a faccia che l'attaccante aveva avuto con il patron De Laurentiis, sembrava che ormai fosse tutto fatto per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2020. Addirittura, stando ad alcune indiscrezioni, pareva che l'annuncio potesse arrivare a breve, ossia il 18 marzo quando il Napoli avrebbe dovuto giocare in Champions League con il Barcellona.

Invece, col passare del tempo, è sceso di nuovo il silenzio. Complice l'emergenza sanitaria in corso che non permette di incontrarsi di persona, la firma del centravanti belga sul nuovo contratto non è ancora arrivata. E sullo sfondo, intanto, sarebbe tornata a palesarsi l'Inter che avrebbe superato gli azzurri con la sua offerta economica.

Ci sarebbe poi un'altra vicenda che starebbe un po' raffreddando i rapporti tra Mertens e il Napoli. Si tratta delle multe comminate dalla società a tutta la squadra dopo l'ammutinamento dal ritiro il 5 novembre, ovvero al termine della gara con il Salisburgo.

Il numero 14 della formazione di Gattuso avrebbe chiesto dei chiarimenti sulla questione proprio a De Laurentiis, ma fino ad ora non gli sarebbe arrivata alcuna risposta esaustiva. Dunque, anche questo piccolo contenzioso potrebbe essere un incentivo per spingere l'ex PSV a raggiungere l'amico Lukaku nella Milano nerazzurra.