La Premier League come la nostra amata Serie A è in attesa del responso sull'eventuale ripartenza e, nel frattempo, dal sito Fichajes.net arriva una notizia che potrebbe aprire una trattativa di calciomercato nell'asse Juventus-Chelsea. I Blues, difatti, pare abbiano messo sul mercato quattro pedine del loro scacchiere: Michy Batshuayi, Ross Barkley, Kurt Zouma ed Emerson Palmieri. Quest'ultimo è seguito da tempo dalla Vecchia Signora, essendo un vecchio 'pallino' di Sarri che lo ha anche allenato nella sua esperienza vincente in Premier League, ed adesso la trattativa per portarlo alla Continassa apparirebbe più fattibile.

Carenza di interpreti nell'out mancino

La scorsa estate la Juventus ha deciso di vendere Leonardo Spinazzola alla Roma e di cedere in prestito il talentino Luca Pellegrini al Cagliari, rimanendo con un singolo interprete per il ruolo di terzino sinistro, ovvero Alex Sandro. Malgrado la caratura del brasiliano avere un solo giocatore nell'out mancino non è il massimo per una squadra che è impegnata su tre fronti differenti. A fronte di ciò, il Mister Sarri aveva palesato la sua ammirazione per Emerson Palmieri, ex Palermo e Roma, la scorsa estate ma la trattativa per portarlo tra le sue fila non riuscì a concretizzarsi. Adesso, però, pare che il Chelsea lo abbia 'scaricato' ed il terzino sinistro brasiliano naturalizzato italiano appare il profilo ideale per la Juventus che verrà.

Emerson Palmieri: caratteristiche e valutazione

Emerson Palmieri è un terzino sinistro dotato di grande tecnica e corsa, che annovera tra le sue maggiori abilità la precisione nei cross e la capacità di saltare l'uomo. Dotato di grande fisicità, può risultare duttile all'occorrenza variando come tornante in un centrocampo a 5 o esterno in un centrocampo a 4.

La sua valutazione, stando a Transfermarkt.it, è di 24 milioni di euro e, considerata la decisione di venderlo dei Blues, è possibile che la Paratici riesca a strapparlo alla compagine londinese per una cifra intorno ai 20 milioni. Oltre ad esser caldeggiato da Sarri, un ulteriore indizio per vedere Palmieri nuovamente in Serie A sarebbe Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana.

Il tecnico azzurro, come spesso accade, sarebbe più propenso ad una riconvocazione del terzino italiano venendolo giocare nel nostro campionato, anzichè in Premier League, ed in vista dell'Europeo 2021 non è un aspetto da sottovalutare. Dopo esser stato convocato nel Brasile U17, con 14 presenza ed una rete messa a segno, ha deciso il 10 settembre 2018 di vestire la maglia della Nazionale Italiana e, da allora, ha collezionato 7 presenze.