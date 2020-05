Continuano ad arrivare varie indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. In attesa di chiarimenti sul futuro di questa stagione, il club bianconero sta lavorando per la prossima sessione estiva. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici vorrebbe intervenire per rinforzare il centrocampo, reparto che ha sicuramente sofferto anche sotto la gestione di Maurizio Sarri. Il club piemontese segue numerosi profili di caratura internazionale; l'obiettivo numero uno è Paul Pogba, ma il Manchester United non ha alcuna intenzione di fare sconti per il campione francese.

Nelle ultime ore si sarebbe aperta una nuova pista, quella che porta a Kevin De Bruyne.

Il fortissimo centrocampista belga, infatti ha rilasciato un'intervista ad un quotidiano del suo Paese, l'Het Laatste Nieuws, nella quale ha esternato le sue preoccupazioni, nel caso in cui il Manchester City dovesse essere squalificato dalla Champions League per due anni. De Bruyne ha affermato che due anni senza giocare la massima competizione europea per club sarebbero troppo lunghi per lui. Il campione belga ha un contratto con il club britannico fino al 2023, ma non è escluso che possa decidere di proseguire la sua carriera altrove.

Mercato Juventus, De Bruyne possibile erede di Pjanic

La Juventus, dunque, monitora con grande attenzione la situazione relativa al talentuoso centrocampista del Manchester City, sicuramente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il suo valore di mercato, comunque, si attesta tra i 70 e gli 80 milioni di euro: un cifra non proprio alla portata di tutti, specie in questo momento. La presenza di Cristiano Ronaldo potrebbe rivelarsi però decisiva per attirare De Bruyne a Torino.

In ogni caso, tutto dipenderà da quale sarà il futuro del Manchester City.

Il belga potrebbe dunque essere il sostituto di Miralem Pjanic. Il bosniaco è reduce da una stagione decisamente sottotono e piacerebbe non poco al Barcellona, che avrebbe intenzione di dargli l'assalto nella prossima sessione di calciomercato estivo. Su di lui, inoltre, ci sarebbe anche il Paris Saint Germain, società che lo segue da tanto tempo.

Juventus, per l'attacco Paratici non molla Mauro Icardi

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, Fabio Paratici non molla Mauro Icardi. Se l'argentino dovesse rimanere al Paris Saint Germain, il club bianconero potrebbe mettere sul piatto alcune contropartite tecniche gradite a Leonardo, ovvero Douglas Costa e De Sciglio. In alternativa, la Juventus sarebbe disposta ad offrire 50 milioni di euro cash per ottenere le prestazioni del centravanti argentino.