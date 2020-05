Una grande carriera che lo ha portato a vincere tutto: scudetti e trofei internazionali con il Milan ed un titolo mondiale con la nazionale, anche se in Spagna nel 1982 era il terzo portiere dietro Zoff e Bordon. Giovanni Galli oggi ha 62 anni, negli anni '80 è stato sicuramente tra gli estremi difensori più bravi ed affidabili: straordinario senso della posizione, grandi doti fisiche, colpo d'occhio, insomma tutto ciò che serve ad un grande portiere. Galli è stato protagonista di una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, sono tantissimi i ricordi di una straordinaria carriera partita negli anni '70 nel settore giovanile della Fiorentina, il club gigliato lo avrebbe poi lanciato in Serie A.

Galli che ha avuto la fortuna di giocare insieme a grandi fuoriclasse: in viola ha avuto come compagni Giancarlo Antognoni e Daniel Passarella, al Milan gente come Franco Baresi, Maldini, Ruud Gullit e Marco Van Basten, ha poi giocato anche a Napoli con Diego Maradona. Non c'è che l'imbarazzo della scelta.

'Van Basten sembrava non avesse emozioni'

Marco Van Basten è forse il più forte centravanti che ha avuto come compagno di squadra, ciò che lo colpiva era l'eleganza. "Era come il danzatore Bolle quando lo vedevi correre sul campo, era qualcosa di straordinario ai tuoi occhi, faceva tutto con grande eleganza anche se devo dire che un altro giocatore pari a lui come eleganza era Giancarlo Antognoni.

Van Basten, però, si è rivelato più determinante, un'altra cosa che mi colpiva di lui era un'apparente mancanza di emozioni: segnare tre gol o sbagliare un rigore per lui era la stessa cosa".

'Quando Maradona veniva ad allenarsi non voleva più andar via'

Giovanni Galli passò al Napoli nell'estate del 1990, subito dopo la vittoria della sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva con il Milan.

All'ombra del Vesuvio c'era ovviamente Diego Maradona. "Lui è stato un talento assoluto, uno di quelli a cui Madre Natura ha dato tutto". Sul fuoriclasse argentino racconta un simpatico aneddoto. "Io provavo sempre a sorprenderlo in allenamento, gli lanciavo il pallone quando lui non si aspettava di riceverlo ed era incredibile che, pur girato di spalle, gli riusciva sempre il controllo.

Ma la stessa cosa l'avrebbe fatto con una pallina da tennis o un melone, in allenamento con lui era una sfida e quando veniva in campo non voleva più andar via".

Su Napoli-Milan del 1988: 'Dissi a Berlusconi che Maradona poteva farmi gol su punizione solo se prendeva l'incrocio'

Da avversario, però, Maradona ha dato qualche forte dispiacere a Giovanni Galli. Ai Mondiali messicani del 1986, ad esempio, con quel tiro beffardo che lo lasciò praticamente di sasso realizzando il gol del pareggio dell'Argentina contro l'Italia. C'è poi quella fantastica punizione trasformata al San Paolo in Napoli-Milan della stagione 1987/88, match decisivo per lo scudetto che venne vinto 3-2 dai rossoneri. "Si - dice l'ex portiere rispondendo a una domanda di Pellegatti - con Diego abbiamo parlato di quella partita, gli ho raccontato del presidente Berlusconi che voleva mettere l'uomo sul palo e questo ci fece discutere, io dissi al presidente che Maradona poteva far gol su punizione solo se prendeva l'incrocio.

Così accadde, per fortuna Berlusconi non ha detto nulla nonostante avessi preso gol, avevamo vinto ed era la cosa più importante".