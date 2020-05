Uno dei personaggi sportivi più attivi sui social in queste settimane è Christian Vieri. L'opinionista di 'Tiki Taka' è molto seguito su Instagram e spesso organizza delle dirette in compagnia di volti noti del calcio italiano ed internazionale. Da Totti a Del Piero, fino ad arrivare a Ronaldo e Cassano, sono solo alcuni dei nomi con cui l'ex punta di Juventus, Lazio, Milan ed Inter, si è confrontato raccontando degli aneddoti del passato molto interessanti. Allo stesso tempo Vieri, nelle sue dirette, dedica spazio anche a tematiche di attualità calcistica.

In una delle ultime si è soffermato su un talento europeo che somiglia molto dal punto di vista tecnico e fisico a Vieri quando.

In una recente diretta Instagram si è congratulato infatti con Erling Haaland. L'attaccante norvegese classe 2000 è la rivelazione del calcio europeo di questa stagione. Dopo aver trascinato a suon di gol il Salisburgo in Champions League nella prima parte della stagione (gol che però non sono serviti alla squadra austriaca a qualificarsi agli ottavi della manifestazione europea), si è trasferito a gennaio 2020 al Borussia Dortmund.

E proprio tale scelta, secondo Bobo Vieri, è stata la miglior soluzione per la punta norvegese, utile soprattutto per completare il suo processo di maturazione.

'Haaland ha fatto la miglior scelta andando al Borussia e rifiutando le altre destinazioni'

Christian Vieri, su Instagram, ha dichiarato: "Haaland ha fatto la miglior scelta andando al Borussia e rifiutando le altre destinazioni". L'opinionista di 'Tiki Taka' ha infatti sottolineato che il giocatore ha bisogno di giocare con continuità e di avere una società che gli dia totalmente fiducia.

Vieri ha poi aggiunto: "A Dortmund valorizzano i ragazzi giovani come lui e ha potuto trovare lo spazio che altrove non avrebbe avuto". Ha poi ulteriormente elogiato la punta norvegese sottolineando come sia un talento fantastico con ampi margini di miglioramento. Vieri si è detto convinto che fra due o tre anni potrà trasferirsi in una grandissima società e magari potrà essere acquistato per 200 o 300 milioni di euro.

La stagione di Haaland

Una stagione, quello fino ad adesso disputata da Haaland, che lo ha consacrato come uno dei migliori giovani del calcio europeo.

Iniziata la stagione con il Salisburgo, in cinque mesi ha realizzato 17 gol in 16 partite nel campionato austriaco mentre in Champions League 8 gol in 6 partite. Devastante è stato anche l'impatto avuto nel Borussia Dortmund, nel quale si è trasferito a gennaio 2020: otto presenze in Bundesliga fino a ora con nove gol realizzati, mentre in Champions League è riuscito a timbrare una doppietta nell'andata degli ottavi di finale contro il Paris Saint Germain.

Gol che però non sono stati sufficienti per la qualificazione della società tedesca ai quarti di finale della massima competizione europea.